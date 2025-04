Els Quintos de Campanet es preparen per al tradicional cant de goigs de les festes de Pasqua

Aquest dilluns, dia 21 d’abril, a les 8.30 hores els Quintos d'enguany, nascuts l'any 2007, duran a terme el primer cant de goigs davant l'Ajuntament de Campanet. Un acte ben tradicional pel qual el Consistori ha convidat a totes les famílies dels quintos i quintes així com a tota la gent de Campanet a sumar-s’hi.

Com va escriure Miquel Vives a principis dels anys 80 a la Revista Campanet: «Quan els Quintos surten al carrer a cantar els goigs de Pasqua no fan sinó recollir la torxa de moltes generacions que els han precedit, i afirmen la nostra manera de ser i viure al món, de celebrar una festa».

Per a l’Ajuntament i, en general, per a tots els campaneters i campaneteres, és molt important preservar, divulgar i estimar el cant dels Goigs, que, juntament amb molt pocs pobles de Mallorca, encara es conserva. «És una part vital de la nostra cultura i del nostre patrimoni oral, transmesa de generació en generació durant molts anys», han assegurat.

Els quintos d’enguany han estat assajant durant un grapat de mesos per demostrar que, dilluns de Pasqua, ells també són «l’herència viva de la tradició de cantar els Goigs per les festes de Pasqua».