dBalears publica el llibre 'Connexions propícies' de Miquel Àngel Vidal

Per aquest Sant Jordi 2025, una de les novetats de la col·lecció Quaderns d’Ona Mediterrània dBalears és Connexions propícies de Miquel Àngel Vidal (Binissalem, 1962).

És un magnífic llibre, intel·ligent, bo de llegir i que convida a reflexionar.

Connexions propícies és, en paraules de l’autor, un recull «de microassaigs (els anomèn així malgrat que són peces agenèriques de temes que m’encisen en les quals predomina el caràcter reflexiu o divagador), textos híbrids breus [...] que són assaigs en sentit etimològic d’acte de mesurar, de sondeig, de provatura: exercicis de pensament, temptatives d’introspecció en mi mateix, aproximacions per comprendre el món que m’envolta. També comentaris i reflexions sobre escriptors i literatura, sobre art, filosofia, faules mitològiques i altres temes predilectes. Vull fer com qui escolta les palpitacions del temps, amb el mil·lenni que vam encetar fa més de dues dècades, i deixar-ne constància amb aquesta mena d’humil glossari. En definitiva, digressions i escolis fets de forma fragmentària, oberta i subjectiva, sense cap afany d’adoctrinar ni de convèncer ningú. Prou en tinc de convèncer-me a mi mateix. Seguesc Montaigne quan diu: «el que aquí escric no són més que elucubracions d’un home que sols ha tastat l’escorça de les ciències en la seva infància, retenint únicament un aspecte informe i general: un poc de cada cosa i res del tot [...] Els meus conceptes i el meu judici avancen a les palpentes, vacil·lants, ensopegant i trontollant; i quan he avançat tot quan puc, no em sent gens satisfet; encara veig terres més enllà...». Són un total de setanta entrades ordenades alfabèticament formant un conjunt, «un aplec de connexions propícies o propiciades per uns pensaments que porten cap a altres, per una miscel·lània de temes curiosos, molts sobre literatura i art, i, fins i tot, per falques de fragments narratius».