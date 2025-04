Comença l'època de naixement dels polls de voltor negre a Mallorca

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat del començament de l'època de naixement dels primers polls de voltor negre (Aegypius monachus) a Mallorca. Per això, amb l'objectiu que s’afecti el mínim possible la nidificació d'aquesta espècie amenaçada, la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal demana que s’eviti entrar a les zones d'exclusió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i recorda que és important mantenir el silenci durant el desenvolupament d'activitats recreatives en el medi natural i també que hi ha zones noves de cria fora de la Serra que estan subjectes a les mateixes limitacions durant l'època crítica.

D’altra banda, el Govern sol·licita tant als usuaris d'aeronaus de lleure com de les diferents administracions (operatius d'extinció d'incendis, serveis aeris de rescat, etc.), que evitin sobrevolar les zones sensibles per a aquesta espècie, en especial l'espai Xarxa Natura 2000 ZEPA Costa Brava de Mallorca (costa nord de la serra de Tramuntana), i que se’n mantinguin tan allunyats com puguin.

Els voltors negres comencen l'ocupació dels seus territoris de cria i els vols nupcials durant el mes de gener, i l’època de nidificació comença el febrer, mes en què fan la posta d’un únic ou, i acaba l’agost. El juliol els polls ja són prou grans per volar, tot i que es mantenen prop del niu, acompanyats dels progenitors. Les molèsties en l'època d'incubació poden ser nefastes, ja que l’ou pot quedar desprotegit, i refredar-se i tornar inviable o ser devorat per depredadors. Les primeres setmanes després del naixement també són crítiques, perquè el pollet necessita la protecció i l’escalfor dels adults i també perquè corre perill de ser depredat.

A Mallorca, el voltor negre ja no està dins la categoria «En perill d'extinció», tot i que continua sent una espècie catalogada com a «Vulnerable», que es veu afectada per la intoxicació per plom present a la munició de caça major (plumbisme), la caça il·legal, l'electrocució o la col·lisió amb infraestructures elèctriques, entre d'altres. La temporada passada hi va haver 49 parelles territorials de voltor negre a Mallorca, que feren posta a 46 nius. D’aquests, es varen perdre deu postes i un poll, però 35 parelles es reproduïren amb èxit i al final volaren 34 polls.

Les tasques de seguiment de l'espècie en l'època reproductora, les duen a terme els agents de Medi Ambient de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, en col·laboració amb altres entitats privades, com són la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània (FVSM) o el Grup Balear d'Ornitologia i Conservació de la Naturalesa (GOB), en el marc del Pla Terrasse, de recuperació, conservació i seguiment dels rapinyaires diürns de les Illes Balears. Totes aquestes actuacions són coordinades pel Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.