Denuncien el desmantellament de la Policia Portuària a les Balears

Des de CCOO Illes Balears, el primer fet que descriuen com a desencadenant és la retirada i substitució de mitjans de protecció i seguretat policial «que porta la policia portuària des de fa vint anys», un fet que, segons el sindicat, ha posat en peu de guerra el col·lectiu de Policia Portuària.

Els anuncis, a nivell intern, d’externalització dels controls de compliment de l’ordenança portuària, com ara en matèria d’estacionament, automatització de controls d’accés i la vigilància mitjançant mitjans tecnològics, avisen d’una substitució dels efectius de la policia portuària, que serà progressiu, i que, per ara, no dóna una solució per a totes les persones treballadores del col·lectiu afectat.

En paraules del responsable de CCOO a l'Autoritat Portuària de Balears, Nacho Espada, «ens trobam davant d'un fet sense precedents que causa profunda preocupació sobre el present i futur de les companyes i companys de la Policia Portuària de les Balears. En un moment en què s'està debatent, a nivell estatal, un reglament de Policia Portuària, que la Direcció de l'Autoritat Portuària estigui barrejant mesures d'aquest calibre ens sembla, com a mínim, temerari. Esperem que reflexionin i valorin adequadament la situació».

Actualment hi ha una plantilla de més de 200 policies portuaris repartits en cinc ports. «Si el que es pretén és menyscabar tot el col·lectiu, CCOO denunciarà tota acció contra treballadors, les seves funcions i la seva protecció», han conclòs les declaracions.