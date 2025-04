Dos de cada tres persones migrants LGTBI+ pateixen discriminació a les Illes Balears

L’entitat Ben Amics, associació LGTBI de les Illes Balears, ha publicat un informe que analitza en profunditat la situació del col·lectiu migrant LGTBI+ que resideix a les Illes Balears. L’estudi ha estat elaborat amb el suport de la Conselleria de Famílies i Afers Socials i ha comptat amb la participació de 71 persones al llarg de les tres fases del procés de recerca: qüestionaris, entrevistes individuals i grups focals.

Aquesta investigació ofereix una mirada necessària i actualitzada sobre les vulnerabilitats, discriminacions i necessitats específiques que afronta aquest col·lectiu en el territori de les Balears.

Els resultats publicats mostren una realitat preocupant: el 64,8% de les persones LGTBI+ migrants han patit discriminació per raó de la seva identitat o orientació sexual des que resideixen a les Illes Balears. Paral·lelament, el 63,4% ha estat discriminat pel fet de ser migrant. El 56,3% de les persones enquestades assenyalen haver patit ambdues formes de discriminació de manera simultània, evidenciant l’impacte de les discriminacions interseccionals i la vulnerabilitat específica d’aquest col·lectiu dins el territori, amb el perill afegit de l’increment dels discursos d’odi cap al col·lectiu, que com s’exposa a l’informe 'Estat de l’educació LGTBI 2024' realitzat per la FELGTBI+ amb 40d, indica un augment dels missatges d’odi en 130% entre el 2019 i 2022.

El 76% de les persones participants en l’estudi desconeix la possibilitat d’acollir-se a la Protecció Internacional, tenint en compte que es tracta d’un Dret Humà, tot i haver patit persecució al seu país d’origen per raó de la seva identitat de gènere i/o orientació sexual. Aquesta manca de coneixement suposa una barrera important per a l’accés a un dret fonamental, convertint-les en potencials sol·licitants d’asil que, per desconeixement, no exerceixen aquest dret.

La desinformació, la manca de claredat en els procediments i les dificultats burocràtiques identifiquen un panorama preocupant: només un 12,7% de les persones enquestades ha iniciat el procés de sol·licitud d’asil. D’aquestes, un 66,6% ho ha fet específicament per motius vinculats a la persecució relacionada amb la seva orientació sexual o identitat de gènere.