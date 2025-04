Alerten d'una nova modalitat de hackeig en cadena de comptes de WhatsApp

La Policia espanyola ha advertit aquest dissabte d'una nova modalitat de hackeig en cadena de comptes de WhatsApp.En una nota de premsa, el cos policial espanyol ha informat que el Grup de Delinqüència Econòmica i Delictes Tecnològics de la Brigada Provincial de Policia Judicial ha advertit d'una nova modalitat de hackeig en cadena de comptes de WhatsApp per a posteriorment sol·licitar diners a tots els contactes.

Segons ha explicat la Policia espanyola, tot comença quan el ciberdelinqüent pren el control d'un compte de WhatsApp utilitzant enginyeria social provocant l'engany en algú perquè li faciliti el codi d'activació del seu compte de WhatsApp i instal·lar l'aplicació en el telèfon del ciberdelinqüent.

A partir d'aquí, ha afegit la Policia espanyola, el ciberdelinqüent tracta de prendre el control de més comptes de WhatsApp dels contactes del primer hackejat enviant enllaços usant reclams de votació en els quals li sol·liciten el seu telèfon i un codi que va rebre per SMS. Mitjançant aquest engany, la víctima perd el control del seu compte de WhatsApp, instal·lant-se el mateix en el telèfon del ciberdelinqüent, prenent aquest el control del compte.

Un exemple d'enllaç seria aquest: «Hola. Em faries un favor? Podries votar per la meva cosina en aquest concurs, és molt important per a ella. Només et durà un segon. Mil gràcies!» i l'enllaç corresponent.

Aquests hackeigs de compte es poden donar en cadena a molts contactes dels comptes usurpats, i és llavors quan simultàniament se sol·licita diners, al·legant motius d'urgència, per transferències o bizums de manera massiva a tots els contactes.

Els bizums i comptes de destinació dels diners, estan a nom de 'mules', que són persones insolvents que ofereixen les seves dades per a l'obertura de comptes en bancs en línia a canvi d'una petita compensació econòmica per part del ciberdelinqüent. Una vegada ingressat els diners són transferits novament a altres ‘mules’ o tret immediatament per a així dificultar la recuperació dels doblers.

Davant aquesta nova modalitat de hackeig en cadena, la Policia espanyola ha recordat que mai s'ha de compartir el codi de verificació de sis dígits que WhatsApp envia per SMS al número de l’usuari, ja que aquest permet l'accés al compte des de qualsevol dispositiu.