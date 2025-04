El Grup de Rescat de Muntanya celebra el 25è aniversari amb una diada a Lluc

El Grup de Rescat de Muntanya (GRM), l’equip especialitzat dels Bombers de Mallorca, ha celebrat aquest dissabte dematí el 25è aniversari de la seva creació amb una diada al Santuari de Lluc. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha homenatjat tots els bombers que han format part del col·lectiu d’ençà que es va fundar.

El Grup de Rescat de Muntanya, que pertany al servei d’emergències del Consell de Mallorca, va néixer l’any 2000 per cobrir la necessitat de tenir un equip especialitzat per actuar en incidents i rescats a la muntanya. L’impulsor de la creació del grup va ser Toni Ferragut, antic cap de servei dels Bombers. Es va voler professionalitzar la plantilla per tenir un equip d’elit preparat per a tot tipus de rescats.

Inicialment, el GRM estava format per deu membres, que no estaven unificats en un parc en concret, sinó que anaven rodant entre els diferents parcs. A mesura que la demanda i el nombre de rescats varen augmentar, l’equip va anar creixent. Avui, està format per 40 efectius, repartits entre el parc de Sóller ─on hi ha vuit caporals i setze bombers─ i el parc d’Inca ─amb setze bombers.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut felicitar el Grup de Rescat Muntanya «perquè són un referent i fan una tasca admirable, salvant vides en situacions molt complicades».

Actualment, el Grup de Rescat de Muntanya és l’elit dels grups especialitzats. És un referent en rescats de muntanya i és dels que més intervencions fan a tot l’Estat. Per la dificultat i el grau elevat de tecnificació de la feina, el GRM no atura de formar-se —de fet, fa fins a vuit maniobres formatives a l’any— i de participar en simulacres.

Durant la jornada de commemoració de l’aniversari s’ha fet un homenatge a tots els bombers que han format del Grup de Rescat de Muntanya. En concret, hi ha tres membres que en formen part des del primer dia de la creació. Així mateix, s’han fet diferents demostracions i activitats per a infants i la diada ha conclòs amb un dinar de germanor.