Un nou projecte de voluntariat impulsa la conservació del poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada

El poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada, al terme municipal de Maó, és l’escenari d’un nou projecte de conservació i posada en valor impulsat per l’Agència Menorca Talaiòtica i l’associació Voluntariat de Camins i Jaciments de Menorca. L’actuació, que compta amb seguiment arqueològic, preveu una sèrie de jornades de desbrossament i condicionament que tenen per objectiu garantir la protecció, comprensió i divulgació d’aquest assentament prehistòric, important des del punt de vista cientific.

Aquest dissabte, el director insular de Cultura del Consell Insular de Menorca, Jaume Reurer, ha visitat la zona per conèixer de prop la feina dels voluntaris i posar en valor la iniciativa. Durant la seva visita al jaciment ha estat acompanyat per Gonçal Seguí, president de Voluntariat de Camins i Jaciments de Menorca.

Reurer ha expressat el compromís del Consell amb el patrimoni local i ha volgut reconèixer la implicació dels participants: «Amb aquest projecte no només protegim un espai arqueològic de gran valor, sinó que fomentam la participació activa de la ciutadania en la conservació del nostre llegat. El voluntariat, quan és ben coordinat i format, esdevé una eina essencial per preservar i entendre qui som».

Les tasques que s’estan duent a terme a Sa Cudia Cremada inclouen el desbrossament dels dos talaiots principals del poblat i dels voltants del recinte de taula, així com la recuperació d’un pas al nord del jaciment, per permetre el pas del bestiar entre diferents tanques sense que hagi de passar per damunt de les estructures arqueològiques. Aquest accés segregat evitarà possibles danys sobre els elements excavats i restaurats durant les darreres campanyes, i permetrà millorar la convivència entre la gestió agrària del lloc i el seu valor patrimonial.

Sa Cudia Cremada és un jaciment de gran complexitat i interès. Situat entre Maó i Sant Climent, conserva una sèrie d’estructures a la zona coneguda com a Sa Pleta de Sa Talaia. Aquí es troben dos talaiots —un de grans dimensions amb una possible escala d’accés i un altre de menor mida amb edificacions adossades—, així com un recinte de taula monumental que ha estat objecte de recerca intensiva entre els anys 2015 i 2021. A banda dels monuments principals, s’hi conserven altres estructures com hipogeus, cisternes, murs i elements d’arquitectura en pedra en sec que reflecteixen una llarga ocupació i ús del territori.

El projecte actual dona continuïtat a una línia de treball científic que, en els darrers anys, ha permès documentar pràctiques rituals prèviament desconegudes, elements arquitectònics singulars i estratègies constructives pròpies del període del Talaiòtic Final. Tot i no estar inclòs en el conjunt de jaciments que han obtingut la distinció de Patrimoni Mundial de la UNESCO, Sa Cudia Cremada es manté com un referent per a la investigació arqueològica a l’illa.

Amb aquesta actuació, l’Agència Menorca Talaiòtica referma el seu compromís amb la conservació dels béns culturals de Menorca, promovent fórmules de col·laboració entre institucions públiques, professionals del patrimoni i entitats socials. El voluntariat, coordinat per l’associació Voluntariat de Camins i Jaciments de Menorca, hi juga un paper fonamental, sumant esforços per garantir una conservació responsable i oberta a la comunitat.