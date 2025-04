Protesta i oposició a la correguda de toros d’Inca, que celebra la «tornada triomfal dels menors a la tauromàquia»

La plataforma La Tortura No És Cultura s'oposa a la correguda de toros que aquest diumenge tendrà lloc a Inca i ha alertat dels riscos de l'exposició de menors a la «violència inherent als espectacles taurins».

Segons ha assenyalat la plataforma en un comunicat, la correguda s'ha anunciat com el «tornada triomfal dels joves aficionats a la tauromàquia» després que el Parlament, amb els vots del PP i Vox, modifiqués la normativa per permetre que els menors d'edat puguin assistir a aquests esdeveniments sempre que vagin acompanyats d'adults. «Consideram que aquesta mesura no és suficient per protegir els menors de la violència inherent als espectacles taurins. Exposar els joves a aquests actes de patiment animal és irresponsable i contravé principis ètics fonamentals», ha defensat Ltnec.

La normativa, han recordat, també obliga l'organització a col·locar cartells informatius tant dins com fora de les places de toros advertint que l'espectacle pot ferir la sensibilitat dels espectadors. Uns advertiments, ha sostingut la plataforma, que «no són un pal·liatiu davant la realitat que, en permetre la presència de menors, s'està normalitzant la violència i el maltractament animal com a forma d'oci».

«Recordam que el Comitè dels Drets del Nen de les Nacions Unides ha expressat diverses vegades la seva preocupació per la participació de menors en aquests esdeveniments, instant a l’Estat espanyol a garantir la protecció dels drets de la infància en relació amb la tauromàquia», ha incidit la presidenta de Ltnec, Carmen Ibarlucea. L'últim recordatori per part de l'ONU, han lamentat, va ser fa dos anys i des de llavors no hi ha hagut «avenços significatius en la protecció dels menors davant d'aquest tipus de pràctiques».

En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu de l'Associació Nacional per a la Defensa dels Animals (ANDA), Encarna Carretero, la qual ha defensat que l'exposició dels menors al patiment animal «reforça una cultura de violència que pot tenir efectes negatius en el desenvolupament emocional i ètic».

«La tauromàquia no és una expressió cultural que s'hagi de celebrar, sinó una forma de violència que contradiu els principis de respecte i empatia que haurien de guiar la nostra societat», ha conclòs.