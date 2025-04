Demanen incloure el monument de la Feixina al cens estatal de simbologia franquista

Memòria de Mallorca ha reclamat que s'inclogui el monument de la Feixina, dedicat al 'Crucero Baleares', al cens estatal de simbologia franquista.

En un comunicat, l'entitat memorialista s'ha pronunciat així en relació amb la voluntat de l'Ajuntament de Palma de protegir el monòlit.

«Per més que es pretengui disfressar de democràtic o justificar com un element protegible, continua sent un monument franquista que vulnera la memòria democràtica del nostre poble i ofèn la dignitat de les milers de víctimes civils innocents que han estat bombardejades per la tripulació d'aquest creuer militar que s'honra», han indicat.

Memòria de Mallorca ha estat present des de l'inici del procés judicial relacionat amb aquest monument, personant-se en la causa i recorrent totes les resolucions judicials, fins a esgotar totes les instàncies, incloent-hi el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional el 2023.