La Policia i l'Ajuntament irrompen a Son Banya amb maquinària pesant per a enderrocar les construccions il·legals

L'Ajuntament de Palma ha començat aquest dimarts els treballs de demolició de les construccions il·legals aixecades al poblat de Son Banya.

Segons han assenyalat des del Consistori, a l'actuació intervenen diferents àrees municipals amb el suport de la Policia Local i la Policia espanyola.

Segons ha explicat l'Ultima Hora, el poblat, en aquests moments, està tallat en dues parts: la part de les barraques, on hi ha els residents, i la part nova, amb una pista de 90 metres, que està sent derruïda per tres grans màquines.

Està previst que cinc casetes de venda de droga, on es va instal·lar un rètol gegant de neons que posava 'Las Vegas', siguin arrasades per les màquines en les properes hores.

El missatge que vol donar l'Ajuntament és clar: no hi ha impunitat urbanística ni policial i qualsevol obra il·legal que s'executi serà enderrocada.