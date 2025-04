Jornada a la UIB sobre els problemes de la població i els recursos: terra buida o plena?

La Facultat de Filosofia i Lletres (UIB) organitza la IV Jornada Història del Món Actual, titulada 'Terra buida o plena? Els reptes del (de)creixement de la població', que tendrà lloc l’11 d’abril, per a debatre sobre els mites i certeses que presenta la població, la seva relació amb els recursos disponibles, l’envelliment, els desafiaments intergeneracionals i els reptes del decreixement demogràfic.

La població mundial va arribar als 8.000 milions de persones el 2022 i creix devers uns 70 milions de persones a l’any, amb una taxa anual del 0,85% anual el 2025. Les darreres projeccions indiquen que la població mundial arribarà als 10.000 milions l'any 2060. Per una altra part, el creixement no és uniforme. El descens pronunciat de la fecunditat de les dones europees contrasta amb la de les dones del Sud global, les quals, tanmateix, també redueixen el nombre de fills any rere any. I a Espanya, és notícia recurrent el despoblament de moltes regions (la famosa «Espanya buida»), mentre que, en altres indrets, l’augment de la població es tracta, també, com un problema. És el cas de les Illes Balears, que han arribat per primer cop a 1.244.394 habitants el 2024.

Coordinades pel professor d’Història del Món Actual Pere Salas, la jornada es desenvoluparà a l’Aula de Graus B de l’edifici Gaspar M. de Jovellanos i aniran a càrrec d’especialistes reconeguts en el tema, tant de la UIB com d’altres institucions de l’Estat (Centre d’Estudis Demogràfics i CSIC), amb el programa següent:

9.30-10 h Presentació

10-11 h Conferència: «La coartada demogràfica. Mites i certeses sobre la població». A càrrec del Dr. Andreu Domingo, sociòleg. Centre d’Estudis Demogràfics.

10.30-11 h Descans

11.30-12.30 h Conferència: «Entre Marx i Malthus. El problema de la població i els recursos». A càrrec del Dr. Ernest García, sociòleg. Universitat de València.

12.30-13.30 h Debat

16-17 h Conferència: «Envelliment i desafiaments intergeneracionals» A càrrec de la Dra. Teresa Castro, sociòloga. CSIC.

17.30-19.30 h Taula rodona: «Els reptes del (de)creixement de la població» A càrrec de la Dra. Joana M. Pujadas, historiadora del CED i la UOC; el Dr. Matias Reus, geògraf de la UIB; el Dr. Jaume Flexas, ecòleg de la UIB, i el Dr. Pere Salas (moderador), historiador de la UIB.