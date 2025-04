Les Illes Balears assumeixen durant dos anys la presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània

Les Illes Balears assumeixen la presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània durant els pròxims dos anys. La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, en delegació de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha assistit a l’acte de traspàs de la presidència de l’Euroregió. «Començam una nova etapa, en la qual si bé evidentment no descuidarem cap punt del territori, sota la presidència balear tothom entendrà que es posi més l’accent en la Mediterrània», ha afirmat Estarellas.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques s’ha traslladat a Barcelona, al Palau de la Generalitat, on ha participat en l’acte juntament amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i la presidenta de la Regió d’Occitània, Carole Delga. Illa, que els darrers sis mesos ha ocupat la presidència de l’Euroregió, ha estat l’encarregat de fer el traspàs de competències.

Aquesta nova etapa té l’objectiu de reforçar el paper de l’Euroregió a l’hora de participar en l’elaboració de les polítiques europees, incrementant la feina conjunta de les delegacions a Brussel·les dels tres membres de l’Euroregió. La consellera Estarellas ha reivindicat la necessitat de demanar a les institucions europees que siguin més ambicioses dins l’àmbit de la cooperació litoral i marítima. També ha insistit que la política de la Unió en matèria d’ajuts d’estat ha de ser més flexible per als territoris insulars, de manera que s’ampliïn les categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior, així com el límit màxim d’ajuts de minimis que es poden atorgar a les empreses.

Entre altres qüestions, Estarellas ha destacat la gestió dels recursos hídrics com «un dels reptes més urgents». «Des de l’Euroregió hem de ser capaços de canalitzar inversions d’Europa», ha explicat. També ha parlat de la col·laboració entre territoris en el marc de l’Euroregió per ajudar a reforçar la prevenció. «Hem d’avançar plegats amb un pla en emergències climàtiques i hem de compartir les millors estratègies per estar preparats i coordinats davant els fenòmens meteorològics extrems a la conca mediterrània, com el que va viure la Comunitat Valenciana el passat mes d’octubre, aprofitant els mecanismes que estableixi a aquest efecte la Comissió Europea», ha afirmat.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània vetla pels interessos territorials dels estats francès i espanyols per a dur a terme projectes i col·laboracions que han permès crear aliances en diferents àmbits, com la cultura, l’educació, el medi natural, la recerca, la innovació o el turisme. En aquests vint anys de cooperació entre Occitània, Catalunya i les Illes Balears, s’ha fet feina per donar resposta als reptes dels territoris mitjançant projectes, molts dels quals són cofinançats per la Unió Europea.