L’Associació de veïnats Santa Pagesa convoca tothom a debatre sobre el barri: ‘El barri que volem!’

Cartell del debat obert convocat per la AAVV Santa Pagesa, per al proper divendres 4 d'abril de 2025

L’Associació de veïnats Santa Pagesa vol oferir un espai on poder parlar sobre tot allò que preocupa la gent del barri, i per això convida tothom a acudir al seu local (c. de Pere Martell, 9. Palma) el proper divendres, 4 d’abril, a ls 19.00 hores, per tal d’opinar, participar i propostar accions de millora pel bé de l’entorn i la convivència.