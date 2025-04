Comencen els nous horaris i línies d'estiu del TIB

La xarxa de bus interurbà del TIB augmenta el servei a partir d'aquest dimarts, dia 1r d’abril, amb el reforç de les línies actuals i amb l’inici de set línies pròpies de la temporada d’estiu. Aquestes millores se sumen a les que ja es varen incorporar a principis de març amb el reforç de les línies de Peguera, Santa Ponça, Valldemossa i la badia d’Alcúdia. També a partir d’aquest dia totes les línies de l’aeroport ja estaran en servei amb la incorporació de l’A51, que connecta Campos amb Son Santjoan, mentre es continua treballant per a incorporar aquest estiu les noves línies exprés de Cala d’Or i Cala Rajada.

Per zones, a partir del dia 1r d’abril, a la serra de Tramuntana reprenen el servei les línies 231 Port de Sóller - Alcúdia i 131, que uneix Banyalbufar i Estellencs amb Andratx i la zona costanera de Calvià.

A la costa de Llevant, comencen a operar les línies de Cala Rajada que presten servei a sa Font de sa Cala (423) i Porto Cristo (424) i, a la costa de Migjorn, la línia de Cala Pi - Palma (505). Està previst que a mitjans d’abril i principis de maig ja comencin de nou les línies de Cala Mesquida (422), Cala Bona (425), Cala Mendia (427), Cala d’Or (428) i Cala Mondragó (521).

La línia 401, que connecta la costa de Llevant amb Manacor, Vilafranca, Montuïri, Algaida i Palma, reprèn l’horari d’estiu i enguany incorpora un vehicle més a la línia que permet afegir més expedicions. D’aquesta manera, a les hores punta la freqüència de pas es redueix i passa a ser de 25 minuts.

A la zona Nord, el 1r d’abril comencen de nou aquesta temporada les línies 324 Can Picafort – Alcúdia i la 325 Alcúdia – Cala Rajada. La línia que connecta sa Pobla amb la badia d’Alcúdia (315) enguany ha avançat l’inici del servei respecte de l’any passat i ja està en funcionament des del dia 1 de març. Està previst reforçar més el servei de la badia d’Alcúdia amb l’inici a partir de maig de les línies 323 Alcúdia – Alcanada i 334 Alcúdia – Formentor, aquesta darrera ampliarà el recorregut fins al far de Formentor a partir del dia 1r de juny.

A més, en aquesta zona incrementa també el servei a partir de dia 1r d’abril la línia 302 Can Picafort – Palma amb el nou horari d’estiu que afegeix, respecte de l’any passat, dues noves expedicions en la franja horària de primera hora del matí i una nova sortida des de Palma. D’aquesta manera, entre les 5.39 h i les 8.00 h es disposarà de sis sortides des d’Inca i dues des de Palma en sentit Can Picafort. Aquest increment se suma a la millora que ja va tenir aquesta línia amb la incorporació a principis de març de dos serveis a primera hora del matí i dos a darrera hora en el tram Inca – Can Picafort. Aquesta línia disposa a partir d’abril d’una freqüència de pas de 20 minuts per sentit a les hores punta i servei des de les 5.39 h des d’Inca fins a les 0.05 h des de Can Picafort per afavorir la mobilitat dels treballadors d’hoteleria i restauració tant a primera com a darrera hora del dia.

A la zona de la badia de Pollença, la línia 301 Port de Pollença – Palma incrementa el servei afegint tres trajectes en sentit Palma i quatre en sentit Port de Pollença respecte a l’horari de l’any passat. A més, els dos serveis de primera hora del matí que durant l’hivern només circulen de dilluns a divendres, a partir de dimarts, 1r d’abril, ho faran durant tota la setmana. La línia 321, de Cala Sant Vicenç, i la línia 322, que uneix Pollença amb el Port d’Alcúdia, recuperen els horaris de la temporada passada i els reforcen amb la incorporació de nous serveis.

A partir del mes de juny, començaran a operar les noves línies exprés Cala Rajada – Palma i Cala d’Or – Palma, de manera que s’oferiran trajectes semidirectes als usuaris d’aquests nuclis. Aquests nous serveis permetran reduir el temps de trajecte actual per anar fins a Palma, ja que no serà necessari fer transbordament entre línies. Enguany les dues línies començaran el mes de juny, però a partir de l’any vinent aquestes línies operaran durant tot el període d’abril a octubre.

Línies Aerotib: connexió amb l’aeroport tot l’any

El 1r d’abril reprèn el servei la línia A51 que uneix Campos amb l’aeroport; d’aquesta manera totes les línies de l’Aerotib ja estaran operatives. A més, el mateix dia, la línia A11, que connecta les principals localitats costaneres de Calvià amb l’aeroport i que està en servei des del passat 20 de desembre, amplia el seu recorregut amb tres noves parades i reforça l’horari amb més expedicions.

La línia de l’aeroport A32, amb inici a Can Picafort i que permet la connexió de municipis com Alcúdia, sa Pobla o Inca amb Son Sant Joan, funciona des del passat 15 de març. En el cas de la línia A42, que va de Cala Bona a l’aeroport, i recorre la costa de Llevant i les poblacions de Manacor, Vilafranca, Montuïri i Algaida, ja està en funcionament des del passat 24 de març.

El servei de l’aeroport tendrà a partir d’ara continuïtat tot l’any, però amb modificacions d’horari i recorregut a partir de novembre.