Progreso en Verde exigeix ​​al PP que compleixi allò aprovat a Cort i rescati les llicències de les galeres de cavalls a Palma

El partit animalista Progreso en Verde ha exigit al PP que compleixi allò aprovat a l'Ajuntament de Palma i rescati les llicències de les galeres de cavalls.

En una nota de premsa, Progreso en Verde ha exigit al PP que compleixi amb les propostes que varen ser aprovades dijous passat al ple municipal de l'Ajuntament de Palma i iniciï de manera immediata els rescats de les llicències de les galeres de cavalls.

De la mateixa manera, el partit animalista ha qüestionat la capacitat del PP pera dur a terme el compliment dels acords signats ja que, segons el partit, «és incapaç de complir les lleis i normatives de protecció animal», així com de «fer-les complir a alguns conductors de les galeres».

En aquest sentit, Progreso en Verde ha criticat que el PP «va ser l'únic partit que va posar totes les excuses possibles per a posar fi al servei de transport de galeres amb cavalls» malgrat que, segons ha assenyalat, aquest servei és «insostenible» per als conductors i «es poden veure abocats a la ruïna si no es duen a terme amb les alternatives presentades».