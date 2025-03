Un exprofessor i exregidor de Santa Margalida, condemnat per abusos sexuals a una nina

La Secció Primera de l'Audiència Provincial celebra el judici contra un home per abusar sexualment d'una nina de 13 anys a qui feia classes de repàs.

L'exprofessor i exregidor de Santa Margalida Miquel Roig ha estat condemnat a dos anys de presó per abusos sexuals a una nina de 13 anys. L'home ha reconegut en el judici que va sotmetre a tocaments la menor durant les classes de repàs que li feia al seu domicili. Roig ja havia consignat 4.000 euros per a indemnitzar la víctima, per la qual cosa se li aplica una atenuant de reparació del dany. La condemna, que ja és ferma, és fruit d'un acord de conformitat amb la Fiscalia i inclou la suspensió de la pena de presó per un termini de tres anys.

Roig, de 67 anys, va ser professor de Ciències i Matemàtiques a un col·legi de Palma, del qual va ser a més director pedagògic durant deu anys. Entre el 1999 i el 2001 va ser tinent de batle i regidor d'Hisenda i Cultura de l'Ajuntament de Santa Margalida pel Partit Popular, fins que va dimitir.