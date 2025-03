La nova línia de tren connectarà Palma i Llucmajor en 30 minuts

El Govern continua avançant en la tramitació del tren de Palma a Llucmajor. Segons han explicat, inalitzat el termini d’al·legacions i després d'un període participatiu en el qual s'ha explicat i debatut el projecte amb les diferents administracions implicades i altres col·lectius, s'han recollit les diferents aportacions i s’incorporen algunes modificacions en el traçat.

Durant el mes d’abril sortirà de nou a exposició pública l'estudi informatiu amb les modificacions consensuades. «Es tracta de millores que integren més la línia en la trama urbana, amb una nova estació a l’inici del recorregut dins ciutat (zona Conservatori), noves ubicacions d’estacions, a la plaça de Miquel Dolç i la Porciúncula, i d’altres, amb les quals s’apropa el tren a diversos nuclis, com la Platja de Palma, Pere Garau o Coll d’en Rabassa», han explicat.

El conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, i el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, han presentat els avanços de la futura línia de tren a Llucmajor, la qual connectarà Palma amb l'aeroport de Son Santjoan i l'Hospital Universitari Son Llàtzer, entre d'altres punts estratègics, i que constitueix la primera fase del corredor ferroviari de Migjorn.

Durant el període d'exposició pública de l'estudi informatiu inicial, que es va obrir l’octubre i va finalitzar a mitjans de desembre, s’han estudiat les diferents al·legacions i propostes de diverses entitats i administracions implicades per tal d’incorporar aquests ajusts en el traçat. Ara, i d’acord amb les previsions inicials, s’obrirà un nou període d’exposició pública. Així mateix, es prepara la licitació del contracte de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic.

Nou traçat i 2,5 km més en túnel

Després del procés participatiu i del treball de divulgació fet els darrers mesos, s'han ajustat alguns aspectes del projecte que atenen demandes que milloren el traçat escollit inicialment en l'estudi informatiu. La línia augmenta el recorregut i serà de 30 km, gairebé 2,5 km més, dels quals es faran per via soterrada en túnel un total de 9,95 km (2,5 més que en el traçat inicial) i 20,05 km en superfície.

La primera novetat és que la nova línia tendrà una primera estació a la zona del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i s'allarga en un tram soterrat d’1,2 km entre aquesta ubicació i l'estació de Son Costa, un tram que penetra més en la trama urbana de la ciutat i que aproparà el tren a aquesta zona on s’ha projectat el futur Districte de les Arts de Palma. Un altre dels avantatges que suposa la nova estació és que es garanteix una connexió adequada per a una futura expansió de la xarxa ferroviària cap a Ponent.

«Igualment, en el primer tram soterrat, el nou traçat penetrarà més en la trama urbana de la ciutat, acostant el tren a una zona densament poblada com és el barri de Pere Garau, a més de Son Gotleu, ja que la futura línia Palma-Llucmajor disposarà d’una estació a la plaça de Miquel Dolç, on s’ubicarà l’estació inicialment plantejada a la plaça d’Orson Welles», assenyalen.

D'altra banda, s'ha modificat el tram en l'entorn de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, per tal d’integrar millor l'estació i el traçat amb vistes a les futures actuacions previstes a la zona, com el futur recinte firal de Palma o un institut. Una altra de les modificacions és a la zona del Coll d’en Rabassa, per a acostar més l’estació al nucli urbà d’aquesta barriada de Palma.

Un altre dels canvis introduïts acosta més el traçat a Platja de Palma amb una estació amb nova ubicació a la Porciúncula, en substitució de l’estació prevista inicialment as Pil·larí. A la zona de s'Arenal de Llucmajor també s'han fet ajusts per a evitar passos a nivell i integrar millor la nova estació en l'entorn urbà. Amb els ajusts introduïts en el traçat, s'ha millorat igualment la connectivitat amb la xarxa EMT per a afavorir la intermodalitat.

El tren Palma-Llucmajor, primera fase del corredor de Migjorn

Segons han remarcat, el projecte del tren a Llucmajor amplia la xarxa amb una futura línia que connectarà Palma amb Llucmajor i l’aeroport, en un recorregut per diferents barris de Palma i altres grans centres de població resident i punts estratègics com l’Hospital Universitari Son Llàtzer, s’Arenal o el futur recinte firal. Es preveu que es posi en marxa després d’habilitar un seguit d’aparcaments d’enllaç i noves connexions amb línies d’autobusos de l’EMT i la xarxa TIB.

Entre altres dades, el projecte preveu trajectes de Palma a Llucmajor en un temps de 30 minuts, de Palma a l’aeroport en 12 minuts, de Llucmajor a l’aeroport en 18, així com altres connexions amb un punt estratègic com Son Llàtzer, a 6 minuts des de Palma i a 23 des de Llucmajor.

El recorregut previst de la futura línia sortirà de Palma des de l’estació en la zona del futur Districte de les Arts i tendrà com a gran nus intermodal de connexió l’estació de Son Costa - Son Fortesa, ubicada al carrer de Jacint Verdaguer i actual parada del tren a Inca i sa Pobla i de la línia de metro a la UIB, que enguany arribarà també al Parc Bit.

El pressupost total estimat del projecte se situa en 811 milions d'euros. Aquesta previsió global de pressupost inclou tant els projectes i l'execució de les obres de construcció de la futura línia ferroviària com també la compra de nous trens elèctrics i els nous tallers.

En relació amb els terminis, i d'acord amb les previsions inicials, com a fites més destacades, per a enguany es preveu l’adjudicació de la redacció dels projectes (bàsic i d’obres); per a 2026, l’aprovació del projecte bàsic, amb un nou període d’informació pública, i la declaració d’impacte ambiental; per a 2027, la licitació i l’adjudicació de les obres, i per a 2028, l’inici de les obres, les quals es preveu que durin quatre anys, amb una finalització estimada per a 2032.