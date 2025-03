Sus al Guirigall Prix amb la primera jornada classificatòria a Costitx

El Consell de Mallorca ha inaugurat aquest dissabte a Costitx el Guirigall Prix, la nova iniciativa adreçada a joves d’entre 14 i 30 anys, que combina esport, cultura, història i treball en equip a través d’una gimcana que es durà a terme cada cap de setmana en diferents municipis de l’illa durant els mesos de març i abril.

En aquesta primera cita hi han participat equips dels municipis de Costitx, Felanitx i Sencelles, que s’han enfrontat a un seguit de proves dissenyades per posar a prova la seva destresa física, mental i col·lectiva, així com els seus coneixements sobre l’entorn i la cultura.

La competició ha inclòs reptes en modalitat un contra un, com ara circuits d’obstacles, proves de coordinació col·lectiva i exercicis d’agilitat i velocitat mental, juntament amb dues proves comunes centrades en el coneixement de la història i les tradicions de Mallorca.

La jornada ha estat conduïda per l’historiador i creador de contingut Toni Horrach, que ha dinamitzat les proves amb un to divulgatiu i proper. A més, la música en directe d’un DJ ha acompanyat el desenvolupament de les activitats al llarg de tot el matí, creant un ambient festiu i participatiu.

Després d’una jornada plena de proves, l’equip representant del municipi de Costitx s’ha alçat amb la victòria, obtenint la millor puntuació global i assegurant-se així la classificació per a la gran final.

El conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, ha destacat la importància d’aquesta proposta com una aposta ferma per la joventut de l’illa. «Amb el Guirigall Prix oferim una nova manera de viure la cultura, l’esport i el lleure de forma participativa. Volem que els joves se sentin part activa dels seus municipis, que facin feina en equip, que coneguin la seva història i que comparteixin experiències amb altres joves d’arreu de Mallorca. Aquesta és una activitat que combina diversió i identitat, i que continuarà creixent amb la implicació de tothom», ha assegurat.

El Guirigall Prix continuarà aquest diumenge a Binissalem, amb la participació dels municipis de Sineu, Binissalem, Lloseta i Palma, i es desenvoluparà durant les pròximes setmanes en diversos punts de l’illa.

El circuit continuarà el 5 d’abril al camp de futbol de Porreres, i el 6 d’abril al poliesportiu Es Molí Nou de Vilafranca de Bonany. Posteriorment, es duran a terme noves rondes el 12 d’abril al poliesportiu Mateu Cañellas d’Inca, i el 13 d’abril al poliesportiu de Sa Pobla. Finalment, el 19 d’abril, la competició es traslladarà a la pista d’atletisme Melani Costa de Calvià, abans d’arribar a la gran final el 26 d’abril a Marratxí.