Més autogovern, protecció del territori i accés a l’habitatge, centren el discurs de Més per Menorca al Consell

Les necessitats de les persones residents a Menorca i el seu entorn varen centrar el discurs de Més per Menorca en el debat de política general del Consell Insular. Els menorquinistes varen posar l’accent en l’accés a l’habitatge i la protecció de l’entorn natural. A més, la portaveu del partit, Noemí Garcia, va reclamar en tot moment a l’equip de govern que la institució exercís les competències que té atorgades i instaurés un vertader govern que defensi els interessos dels menorquins i menorquines.

«És hora de passar a l’acció amb iniciatives decidides, amb polítiques de territori que defensin els residents de Menorca i protegeixin el seu benestar», va exposar Garcia. Alhora, la portaveu considera que «el govern de Vilafranca només funciona com una gestoria de Palma o Madrid, deixant enrere qualsevol dret de decisió sobre el model d’illa que vol el poble menorquí».

Més per Menorca ha presentat 50 propostes de resolució fonamentades en tres pilars: més autogovern, la protecció de l’illa i l’accés a un habitatge digne i assequible. Aquestes són les problemàtiques clau que els menorquinistes consideren que s’han d’abordar des del Consell Insular «per a assolir una administració que realment estigui al servei de les persones». Per exemple, demanen que es redueixi la despesa en promoció turística i s’incrementi la partida per a finançar la diversificació de l’economia menorquina. També proposen el desplegament de la Llei Menorca Reserva de Biosfera que garanteix més autonomia per al Consell Insular. Un de les propostes dels menorquinistes amb relació al territori és que la modificació del PTI no suposi cap retrocés en matèria mediambiental ni un increment en la turistització del camp. Sobre l’emergència residencial, demanen al Consell que adquireixi sòl urbà per a la promoció d’habitatge públic a preu assequible en col·laboració amb els ajuntaments i que estableixi una borsa de places turístiques on una de les condicions sigui que per donar d’alta una nova plaça turística se n’hagin de donar dues de baixa. I sobre l’oferta il·legal, proposen que es doti de més recursos el cos d’inspecció turística amb la finalitat d’aconseguir alliberar habitatge per als residents.

Per tal de concloure, Garcia va manifestar que «les nostres propostes són assumibles per a qualsevol partit que estima Menorca i que té clar que ens mereixem una gestió política adaptada a la nostra illa».