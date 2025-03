Manacor demana al Consell l'adquisició de la finca de Santa Cirga per a preservar el llegat de Mossèn Alcover

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha comunicat oficialment al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la petició d'adquisició de la finca de Santa Cirga per part de la institució insular. Aquesta demanda es produeix arran de les informacions publicades recentment als mitjans de comunicació sobre la intenció de posar a la venda aquest històric indret, ubicat al terme municipal de Manacor.

A la petició, l’Ajuntament de Manacor exposa que Santa Cirga té una rellevància històrica i cultural significativa, ja que es tracta del lloc de naixement de Mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda (1862-1932), destacat filòleg, escriptor i folklorista mallorquí, conegut per la recopilació de les Rondalles Mallorquines i per ser l'impulsor del Diccionari català-valencià-balear. Tot i que Manacor ja compta amb la Institució Pública Antoni M. Alcover, dedicada a difondre la seva vida i obra, l'adquisició de la finca per part del Consell de Mallorca suposaria una oportunitat única per reforçar la protecció i difusió del seu llegat.

A banda del seu valor històric i cultural, Santa Cirga és un testimoni viu de l’activitat agrícola tradicional de Mallorca. La seva preservació permetria mantenir pràctiques agrícoles autòctones i protegir un entorn que forma part de la identitat rural mallorquina, evitant-ne una possible degradació o especulació urbanística.

El batle de Manacor ha proposat que la finca de Santa Cirga es destini a usos públics que complementin les activitats de la Institució Pública Antoni M. Alcover. Entre les possibles iniciatives, es podria impulsar la creació d’un centre d’interpretació de les tradicions agrícoles i culturals mallorquines, la posada en marxa d’espais per a activitats educatives i divulgatives, així com la programació de visites i esdeveniments que reforcin la identitat cultural de Mallorca. A més, assenyala que la finca podria esdevenir un espai de trobada per a investigadors i estudiosos del llegat d’Alcover i del patrimoni etnogràfic, agrícola, oral i lingüístic de la nostra illa.

L’adquisició de Santa Cirga per part del Consell de Mallorca «no només garantiria la seva conservació, sinó que també permetria convertir-la en un referent per a la difusió del patrimoni etnogràfic, cultural i lingüístic de Mallorca. Aquesta iniciativa representaria un compromís ferm amb la protecció de la nostra història i de les arrels que defineixen la nostra identitat col·lectiva», ha conclòs.