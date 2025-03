Maó resisteix un nou intent de castellanització del seu topònim

El ple de l’Ajuntament de Maó d’aquest dijous, 27 de març, ha viscut una nova sessió de força espanyolista per part de l’agrupació local del Partit Popular, la qual sovint emperona una de les seves principals dèries: castellanitzar el topònim de Maó. I ho ha fet comptant amb el suport de ciutadans mobilitzats expressament per a generar tensió al ple municipal i forçar una votació que ja tenien perduda abans de començar.

Tal com hem conegut a través d’una notícia publicada per Menorca.info, la moció presentada pel PP ha estat tombada pels vots en contra d’Ara Maó i del PSOE, tot i la pressió popular exercida pels seguidors d’Iniciativa por Mahón que s’han apropat al Ple municipal.

Per tant, i per ara, Maó mantendrà el topònim en català, a l’espera de com transcorre el contenciós interposat per Iniciativa por Mahón contra la decisió presa per l’Ajuntament. Aquesta associació va néixer amb l’objectiu exclusiu de promoure la castellanització del topònim, amb arguments que es presenten com a científics però que sempre acaben polititzant la filologia i, per exemple, comparant Maó amb pobles de la Península: «Un topònim binlingüe com el que tenen ciutats del País Basc és una proposta que suma i no proscriu res».

El topònim Maó, en català, és l’oficial d’ençà que el 2021 ho aprovàs tant l’Ajuntament de Maó com el Consell de Menorca, moment en el qual va deixar d’emprar-se el topònim bilingüe Maó-Mahón aprovat pel PP una dècada abans.

L’espanyolització i la vergonya aliena, inseparables

El regidor no adscrit i antic diputat de Vox, Francisco Cardona, ha demanat enmig la tensa sessió plenària deixar «de fer el ridícul i respectar la cultura i la història».

Cardona, el «capellà que va penjar el hàbits i es va casar amb la jutge del ‘cas Nóos’», ha aprofitat la seva intervenció per a fer una reflexió que ha deixat en evidència el seu nivell i el dels militants espanyolistes que l'han aplaudit: «Canviar un nom propi que s'ha utilitzat durant segles és un atemptat, tota regla ortogràfica pot tenir una excepció, de la mateixa manera que el municipi mallorquí de Campos no es diu ara Camps».