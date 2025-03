Aquest divendres, homenatge a Bartomeu Horrach i Canals, a Santa Maria del Camí

Aquest divendres, Ses Cases des Mestres de Santa Maria del Camí acolliran l’acte d’homenatge a Bartomeu Horrach i Canals, promotor del sindicalisme i la cultura obrera a Santa Maria del Camí. L’acte està organitzat pel PSIB-PSOE de Santa Maria, la Fundació Gabriel Alomar, l’Ajuntament de Santa Maria i Més per Santa Maria.

Aquest dijous, després de dos anys de tràmits, el ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí ha aprovat per unanimitat (això vol dir que s'inclou el vot favorable de Vox, el qual hi va votar en contra el 2023) nomenar Fill Il·lustre Bartomeu Horrach. Per la qual cosa, es preveu que a l'acte d'homenatge també s'oficilitzarà dit nomenament.

L’homenatge també comptarà amb una taula rodona, moderada per Ana Maria Muela, en la qual intervendran Neus Comas, Mateu Ramis, Manel Santana i Maria Antònia Ferrer.

Queda tothom convidat a l’acte d’homenatge, el qual tendrà lloc aquest divendres, 28 de març, a Ses Cases des Mestres (c. de Jaume I, 16; Santa Maria del Camí), a les 19.00 hores.

Antecedents

L’octubre del 2023, el dBalears ja es va fer ressò en un article que el ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí va aprovar una moció presentada pel PSIB per a fer Bartomeu Horrach i Canals Fill Il·lustre del poble.

L’aleshores portaveu del PSIB de Santa Maria, Joan Far, va explicar llavors que «volem enaltir la seva figura i recalcar els seus valors dialogants, pacifistes i sobretot, igualitaris, com a principis que tot grup polític i persona activa en la política hauria de defensar, promoure i complir, tenint en l'horitzó la idea d'un canvi social cap a una societat més justa i igualitària [...] Sobre la base de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, l’agrupació PSIB-PSOE de Santa Maria del Camí sol·licita el reconeixement de Bartomeu Horrach i Canals, darrer batle socialista de la República del poble, com a fill il·lustre».

Per altra banda, Far també va remarcar que «Bartomeu va contribuir a la modernització de Santa Maria, en aquest temps un poble on dominava el caciquisme, el catolicisme conservador i l'analfabetisme. Les memòries escrites de l'antic alcalde recalquen la seva figura com un empresari il·lustre, socialment activista i organitzador, polític dialogant i pacifista, defensor del laïcisme de l'Estat, i sobretot, defensor dels treballadors i la igualtat. Entenia l'educació de les classes populars com a motor per a la seva pròpia emancipació».

Finalment, el portaveu va concloure explicant-hi que «el seu activisme polític es va traduir a ser el principal organitzador i secretari de la Societat Obrera en 1920 i en l'Agrupació del Partit Socialista a Santa Maria del Camí en 1931. També va ser col·laborador en ‘El Obrero Balear’ i ‘Foch y Fum’ president de la Comissió Gestora del Bloc Popular Antifeixista en 1936».