Un informe alerta que un 99% de les immobiliàries accepta clàusules racistes en el lloguer d'habitatges

Un 99% de les immobiliàries accepten clàusules racistes a l'hora de llogar habitatges, que suposa un 28% més que la dada registrada el 2020. Així es desprèn de l'estudi 'Es lloga? Racisme i segregació en el lloguer d'habitatge', elaborat per l'Asociación Provivienda.

Segons la investigació, en el 99% de 100 telefonades realitzades a immobiliàries a Madrid i Barcelona s'accepten pràctiques discriminatòries explícites cap a persones estrangeres, davant el 72,5% registrat el 2020.

L'estudi revela també com la discriminació al mercat del lloguer fomenta processos de segregació urbana a Madrid i Barcelona, ​​i limita l'accés a l'habitatge de les persones migrants. Així, la segona part de l'estudi se centra en la resposta diferencial de les agències immobiliàries davant de la recerca de pis de persones segons nacionalitat.

Així, l'informe posa en evidència que l'augment de la discriminació no només es limita a la disponibilitat dels pisos, sinó que també inclou l'oferta d'habitatges en zones específiques i promou zones amb més dificultat d'accés per a les persones migrants.

L'estudi assenyala també que hi ha perfils de «potencials persones inquilines», associats a persones de l'Estat espanyol o estrangeres de països amb nivells socioeconòmics elevats, com Alemanya, Holanda o els Estats Units. Mentre que la població migrant econòmica o originària de països de les regions d'Àsia, Àfrica o Amèrica Llatina, s'enfronten a presumpcions «estereotípiques negatives».

Per a fer front a aquest problema, des de Provivienda s'ha recomanat posar en marxa eines per a millorar el sistema de provisió d'habitatges a l'Estat. Per exemple, a través dels programes de borses de lloguer que garanteixin un accés a l'habitatge just i en igualtat d'oportunitats.

«La discriminació immobiliària promou l'exclusió residencial i la segregació urbana a Espanya, per això és essencial implementar mesures eficaces que garanteixin un accés igualitari i just a l'habitatge per a totes les persones, independentment del seu origen, ètnia o nacionalitat», remarquen.