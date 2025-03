Alcúdia, primer municipi amb galeres elèctriques

Alcúdia s'ha convertit en el primer municipi a tenir galeres elèctriques, que substituiran les galeres de cavalls. L'Ajuntament d'Alcúdia i Carruajeselectricos.com han organitzat la presentació de les primeres galeres elèctriques aquest dijous, 27 de març, a les 11 hores, a la Porta des Moll d'Alcúdia.

Aquest projecte representa un pas endavant en mobilitat sostenible i benestar animal, i ha comptat amb el suport de diverses administracions. L'acte comptarà amb la presència de la batlessa d'Alcúdia, Fina Linares, i la regidora de Mobilitat, Azahara Machado, així com de representants del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, del Ministeri de Ciència i Innovació i del Ministeri d'Indústria. També hi assistiran entitats i professionals que han fet possible aquesta transformació.

Durant la presentació, es farà el lliurament oficial de les primeres unitats a l'Associació de Calesers d'Alcúdia.