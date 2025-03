Porreres acollirà la XVIII Diada de l'Agricultura Ecològica, centrada en el canvi climàtic

Porreres acollirà, del primer al 13 d’abril, la XVIII Diada de l´Agricultura Ecològica 2025, organitzada per l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (Apaema) i l’Ajuntament de Porreres, que aquest any estarà centra en el canvi climàtic.

Segons ha informat Apaema en una nota de premsa, la jornada cerca ser un esdeveniment de referència que combini reflexió i celebració sobre el camp i la producció ecològica. El president d'Apaema, Miquel Coll, ha explicat que el 2024 ha estat un any "especialment dur" per al sector agrari de Mallorca, detallant-hi que s'han perdut collites d'oliva i que la vinya fa anys que pateix les conseqüències de la sequera i les malalties. "El canvi climàtic ja és aquí i ens obliga a adaptar-nos ia transformar la manera de produir aliments", ha afirmat.

Segons Coll, l'agricultura ecològica no és només una eina per a minimitzar l'impacte del canvi climàtic, sinó també "la millor opció" per a adaptar-se millor als seus efectes.

Per aprofundir en aquestes qüestions, el programa de la diada inclou la projecció del documental 'Vides irrenovables', dia primer d'abril, al Cinema Rivoli, en el qual s’analitza com la implantació d'energies renovables es pot convertir en una amenaça per al sòl agrari si no es fa amb criteri territorial. També tindrà lloc, el 10 d'abril, a l'Institut General Lul·lià de Palma, una taula rodona que abordarà el paper de l'agroecologia davant del canvi climàtic.

Com cada any, hi haurà portes obertes de finques ecològiques, els dissabtes 5 i 12 d'abril, així com un xou-cooking amb productes locals de temporada, el 12 d'abril, al Mercat Eco de Palma.

Igualment, el 13 d’abril, a Porreres se celebrarà la mostra de productes amb certificació ecològica. En concret, segons ha destacat Apaema, més de 70 estands oferiran una mostra de la diversitat, la qualitat i el compromís del sector ecològic. La jornada inclourà activitats per a tots els públics, amb espectacles itinerants, tasts de vins, dinar, concerts i el lliurament del Premi Producte Eco de l'any.

Per la seva banda, l'alcaldessa del municipi, Xisca Mora, ha subratllat que Porreres és un referent en l'agricultura ecològica a Mallorca. "Aquest esdeveniment ens permet reforçar aquest compromís col·lectiu amb el territori", ha ressaltat.

Per acabar, han apuntat que la diada arriba en un moment en què l'agricultura ecològica a Mallorca continua creixent. Precisament, durant el 2024 s'han sumat 2.438 hectàrees noves i 22 nous operadors, superant ja les 40.000 hectàrees ecològiques, el 20,4% de la superfície agrària útil de l'illa.