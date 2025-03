Tres investigadores en càncer parlaran sobre les fites aconseguides i els reptes pendents al Dimecres de l'Obra

El pròxim dimecres, 26 de març, tendrà lloc a les 20 hores a Can Lliro (Manacor), una taula rodona on participaran tres grans investigadores en càncer. Elles són les doctores Gwendolyn Barceló-Coblijn, Míriam Sansó Martínez i Antònia Obrador de Hevia. Les tres són professionals especialistes i parlaran sobre les fites aconseguides i els reptes pendents pel que fa a la investigació sobre el càncer.

L'acte es fa en el marc dels Dimecres de l'Obra de l'OCB de Manacor.

Gwendolyn Barceló-Coblijn

La Dra. Barceló-Coblijn estudià Química a la Universitat de les Illes Balears (UIB, 1993-1998).

Després, començà el seu doctorat al laboratori del Dr. Tibor Farkas al Centre de Recerca Biològica de Szeged, Hongria (1999-2003). Va fer el seu primer postdoctorat al laboratori del Dr. Eric Murphy a la Universitat de Dakota del Nord, EUA (2004-2007). Després d'un segon postdoctorat a la UIB (2007- 2012), va obtenir una contracte per a establir el seu propi grup de recerca, Lípids en Patologia Humana, a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) situat a l'Hospital Universitari Son Espases (Palma). El grup de Lípids investiga quin paper tenen els lípids en el cáncer i si es poden fer servir com a biomarcadors de diagnòstic, pronòstic o seguiment de tractament. Per a fer això, fa servir una tècnica pionera a nivell internacional, la imatge per espectrometria de masses. Des de l'any 2019, és Investigadora Titular a l'IdISBa, gràcies al Decret de Carrera Investigadora aprovat al 2019, únic a l'Estat.

Miriam Sansó Martínez

La Dra. Sansó es va llicenciar en Biologia i Bioquímica per la Universitat de les Illes Balears i es va doctorar en Biologia Molecular per la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Des de llavors, ha treballat com a experta en genètica i biologia molecular del càncer a centres com el Mount Sinai Hospital de Nova York, el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron, també a Barcelona. La Dra. Sansó ha mantengut una estreta relació amb l'AECC, rebent finançament d'aquesta fundació com a investigadora per al desenvolupament de projectes en medicina personalitzada a través de l'estudi genòmic en pacients amb càncer de pulmó i de mama. Des de 2022, dirigeix un grup de recerca a la Fundació de Recerca Sanitària de les Illes Balears (IdISBa). La seva investigació actual se centra en el càncer de mama en dones joves, i el paper que desenvolupen l'embaràs, la lactància i el postpart en el curs de la malaltia. El seu treball més recent, duit a terme en col·laboració amb Vall d’Hebrón, és pioner en la detecció del càncer de mama a través de la llet materna, fins i tot abans del diagnòstic convencional per imatge.

Antònia Obrador de Hevia

La Dra. Antònia Obrador és actualment responsable de l'àrea d'Oncologia Molecular de la Plataforma de Genètica i Genòmica de les Illes Balears a l’Hospital Universitari Son Espases i investigadora de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa). En l’àmbit assistencial es dedica a l’estudi genètic i molecular del càncer hereditari, tumors sòlids, biòpsia líquida i farmacogenètica. A l’IdISBa és investigadora principal del grup de Teràpies Avançades i Biomarcadors en Oncologia Clínica.

Ha estat professora associada de la Universitat de les Illes Balears i actualment és membre vocal del Comitè d’Ètica d’Investigació de les Illes Balears. Va estudiar la carrera de Biologia a la Universitat de Barcelona i posteriorment va realitzar la tesi doctoral a l’Institut Català d’Oncologia. El seu interès científic se centra en l’estudi de noves estratègies terapèutiques i la cerca de nous biomarcadors en diferents tumors sòlids amb l’objectiu de desenvolupar una recerca traslacional, en la qual, els resultats obtenguts al laboratori siguin útils en l’àmbit clínic.