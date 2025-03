Creus que el batle de Palma hauria de demanar disculpes per aparcar en una zona de vianants?

Polèmica a l’Ajuntament de Palma. Aquests dies s’ha sabut que el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), hauria aparcat en diverses ocasions el seu cotxe oficial en una zona exclusiva per a vianants de la plaça Santa Eulàlia. S’ha de tenir en compte que els vehicles de batlia tenen una reserva d’espai per a ús exclusiu al carrer Palau Reial, però no en aquesta zona de vianants.

Així, segons ha denunciat el PSOE Palma,«és freqüent que el vehicle de batlia estacioni a la plaça, un espai que està destinat en exclusiva als vianants. No hi ha cap reserva d’estacionament allà on aparca de forma habitual, tal com hem pogut comprovar en diferents ocasions». «És inacceptable que el batle aparqui en una zona per a vianants on la ciutadania no hi pot estacionar», han assegurat.

«Tothom ha de complir les normes, el batle inclòs, no es pot aparcar en una zona destinada als vianants. Com pot demanar a la ciutadania que acati la normativa si ell no ho fa? Té un aparcament per al seu cotxe i no l’empra, no s’entén», ha afirmat el portaveu del PSOE a l’Ajuntament, Xisco Ducrós. Per tot això, des del partit presentaran una proposició on s’insta al batle a desistir d’aquesta mala pràctica i que retiri el vehicle oficial de batlia de la zona de vianants de la Plaça Santa Eulàlia.

Per part seva, Vianants Mallorca també ha demanat al batle que «doni bon exemple» a l’hora d’aparcar el seu cotxe oficial. «El batle, i per extensió tots els càrrecs públics, haurien de ser conscients de les conseqüències dels seus actes, perquè d’aquí surt l’anomenat ‘aprenentatge social’. La gent imita allò que veu a partir del que fan les persones rellevants. En aquest cas, el cotxe del batle, i per extensió el mateix batle com a màxima autoritat del municipi, està generant un aprenentatge social totalment incorrecte i incívic, reforçant el comportament d’una minoria que té per costum aparcar en zones destinades als vianants», han assegurat, alhora que ha instat el batle a utilitzar mitjans de transport sostenibles com ara la bicicleta per acudir a Cort.

Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors si consideren que el batle de Palma hauria de demanar disculpes per aparcar en una zona de vianants de la plaça Santa Eulàlia de Ciutat. Tot seguit ja podeu votar a l’enquesta d’aquesta setmana.