Mallorca per la Pau organitza una jornada amb documentals, xerrades i música

Mallorca per la Pau ha preparat una jornada unitària per la pau sota lema 'En peu de pau: No a la guerra!', que es desenvoluparà aquest divendres i dissabte amb projeccions de documentals, xerrades i música.

Divendres 21 de març, a les 18.00 hores, l'organització pacifista ha programat la projecció del documental 'No Other Land', a l'IES Josep Maria Llompart de Palma, segons han informat en un comunicat. Dissabte 22 de març, la jornada es desenvoluparà al CEIP Aina Moll de Palma. Arrancarà a les 9:00 hores amb la benvinguda i presentació de l'esdeveniment. A les 09.30 hores començarà la primera taula de ponències, titulada ‘Alternatives a l'Europa del capital i la guerra’. Hi participaran Bernat Riutort, Tom Kucharz, Laura Camargo i comptarà amb un testimoni del que passa a la República Democràtica del Congo. Entre les 11.30 i les 12.30 hi haurà un descans amenitzat per Tambors per la pau amb la 'performance' 'Pintar la música'. Tot seguit, arrancarà la segona de les ponències anomenada 'El genocidi palestí. És possible la pau?', amb les intervencions de Manu Pineda, Teresa Aranguren i Liliana Cordova. A les 14.30 hores hi haurà un dinar col·lectiu amb les cançons del cor 'Sa Corrala' i a les 17.00 hores tendrà lloc el comiat de l'acte.