Mor electrocutada una treballadora en una subestació elèctrica de Cala Millor

Una dona ha mort aquest divendres després de patir una descàrrega elèctrica en una subestació elèctrica de Cala Millor en què treballava.

Segons ha informat el SAMU 061, ha passat aquest divendres cap a les 13.30 hores en una cel·la d'alta tensió de la subestació de la localitat mallorquina.

Fins al lloc s'ha desplaçat ambulància de suport vital avançat, una ambulància de suport vital avançat d'infermeria i un cap de guàrdia que en arribar no han pogut fer res per salvar la vida de la dona.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per a determinar les causes de l'accident i per què s'ha produït la descàrrega elèctrica.