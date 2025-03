Obert el termini de matrícula de les Proves d'Accés a la Universitat 2025

Les Proves d’Accés a la Universitat, enguany PAU, seran els dies 3, 4 i 5 de juny en la convocatòria ordinària. Aquest dijous s’ha obert el termini d’inscripció dels estudiants de les Illes Balears que es presenten a qualsevol de les dues modalitats: matrícula completa (del bloc d’accés obligatori i del bloc d’admissió, voluntari) i per lliure (només del bloc d’admissió). En ambdós casos, el termini romandrà obert fins al 27 de març de 2025.Tot i que la sol·licitud de matrícula s’obre ara, el pagament i la formalització es duran a terme del 27 de maig al 2 de juny.

El gruix dels estudiants correspon a la matrícula completa dels estudiants de batxillerat, que es realitzarà a través del GESTIB als centres educatius. D’altra banda, podran optar a la matrícula lliure, a través del formulari web a la pàgina web de la UIB, les persones que ja han superat una PAU o equivalent, els tècnics superiors o les persones que tinguin el títol de batxillerat europeu o el diploma de batxillerat internacional.

Novetats 2025

La PAU de 2025 serà la primera que es realitzarà després de la publicació del Reial decret 534/2024, d'11 de juny, pel qual es regulen els requisits d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, les característiques bàsiques de la prova d'accés i la normativa bàsica dels procediments d'admissió. Aquest reial decret incorpora una sèrie de novetats que modifiquen la PAU de manera significativa en comparació amb edicions anteriors.

Així, a cada matèria es lliurarà un model únic d'examen. Emperò, si s’estima convenient, en alguns apartats es podrà incloure la possibilitat de triar entre diverses preguntes. Aquesta elecció no podrà implicar en cap cas la disminució del nombre de competències específiques objecte d’avaluació.

Disseny competencial

Per altra banda, les proves tendran un disseny competencial que permetrà comprovar el grau de consecució de les competències específiques de les matèries. La Comissió Organitzadora de la PAU a les Illes Balears ha recollit l’acord a què es va arribar a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), i ha aprovat que, aquest curs, un mínim d’entre un 20 i un 25% de les preguntes sigui de caràcter competencial, amb l’objectiu que aquest percentatge es vagi incrementant de manera progressiva. Aquest caràcter progressiu va ser un acord unànime de tots els districtes universitaris.

Criteris de correcció

Respecte als criteris de correcció generals, així com marca el reial decret esmentat, s’avaluarà en totes les matèries la coherència, cohesió i correcció gramatical, lèxica i ortogràfica, així com la presentació. La Comissió Organitzadora de la PAU a les Illes Balears va aprovar que, en l’edició del 2025, a les matèries no lingüístiques es podrà restar un màxim d’1 punt per aquests conceptes a raó de 0,1 punts per falta d’ortografia a partir de la tercera falta. A Llengua Catalana i Literatura II i Llengua Castellana i Literatura II es podran restar un màxim de 2 punts per aquests conceptes a raó de 0,125 punts per falta d’ortografia a Llengua Catalana i 0,25 punts per falta a Llengua Castellana (la primera falta d’ortografia no descomptarà). A les matèries corresponents a llengües estrangeres es podran deduir un màxim d’1,5 punts a partir d’una rúbrica de producció de texts. S’ha acordat també que la penalització per falta d’ortografia a Llengua Catalana i Literatura II passarà a ser de 0,25 punts en l’edició del 2026, i s’equipararà a Llengua Castellana i Literatura II.

Per a adoptar aquest acord, la comissió organitzadora ha considerat que «entre l’alumnat de batxillerat encara hi ha diferències en les competències lingüístiques entre les dues llengües cooficials», i ha valorat que «aquest canvi de criteri també pugui ser de caràcter progressiu».

La convocatòria extraordinària serà els dies 1, 2 i 3 de juliol.