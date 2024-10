Una llengua de segona: la Selectivitat 2025 permetrà fer més faltes en català que en castellà

La Prova d’Accés a la Universitat (PAU) a les Illes Balears es desenvoluparà en convocatòria ordinària del 3 al 5 de juny de 2025 i la convocatòria extraordinària els dies 1r 2 i 3 de juliol. Aquest és un dels acords adoptats per la Comissió Organitzadora de les PAU a les Illes Balears, l’òrgan encarregat de l’organització de la Prova a les Illes Balears format per representants de la Conselleria d’Educació i Universitats i de la Universitat de les Illes Balears.

La PAU del 2025 serà la primera edició que es realitzarà després de la publicació del Reial decret 534/2024, d'11 de juny, pel qual es regulen els requisits d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, les característiques bàsiques de la prova d'accés i la normativa bàsica dels procediments d'admissió. Aquest Reial Decret incorpora una sèrie de novetats que modifiquen significativament la PAU en comparació amb edicions anteriors.

Així, en cada matèria es lliurarà un únic model d'examen. Emperò, si s’estima convenient, en alguns apartats es podrà incloure la possibilitat d’elegir entre diverses preguntes. Aquesta elecció no podrà implicar en cap cas la disminució del nombre de competències específiques objecte d’avaluació.

Per altra banda, les proves tindran un disseny competencial que permetrà comprovar el grau de consecució de les competències específiques de les matèries. La Comissió Organitzadora de la PAU a les Illes Balears ha aprovat que, en aquelles matèries que tradicionalment no tenien un disseny competencial, en base a l’acord arribat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), entre un 20 i un 25% de la puntuació correspongui a preguntes amb caràcter competencial, amb l’objectiu de que aquest percentatge es vagi incrementant progressivament.

Criteris de correcció

Respecte als criteris de correcció generals, així com marca el Reial Decret, s’avaluarà en totes les matèries la coherència, cohesió i correcció gramatical, lèxica i ortogràfica, així com la presentació. La Comissió Organitzadora de la PAU a les Illes Balears ha aprovat que, en l’edició del 2025, en les matèries no lingüístiques es pugui deduir un màxim d’1 punt per aquests conceptes a raó de 0.1 punts per falta d’ortografia a partir de la tercera falta; a Llengua Catalana i Literatura II i Llengua Castellana i Literatura II es puguin deduir un màxim de 2 punts per aquests conceptes a raó de 0.125 punts per falta d’ortografia a Llengua Catalana i 0.25 punts per falta a Llengua Castellana (la primera falta d’ortografia no descomptarà); i a les matèries corresponents a Llengües Estrangeres es puguin deduir un màxim d’1.5 punts en base a una rúbrica de producció de texts.