Continuen els abusos: Consum tramita més de 800 reclamacions per incidències en el transport aeri

La Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum de la Conselleria de Salut del Govern va tramitar 790 reclamacions per incidències en el transport aeri durant 2024, la majoria relacionades amb els retards i cancel·lacions de vol, amb l'equipatge o el cobrament de la targeta d'embarcament en facturació.

Així, la Conselleria de Salut ha informat que la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum va rebre l'any passat 790 reclamacions relacionades amb el transport aeri, mentre en el que va de 2025 ja s'han presentat 138 reclamacions. Per segon any consecutiu, les incidències amb aerolínies han superat a les reclamacions contra companyies telefòniques.Les reclamacions de transport aeri de 2024 es reparteixen per illes del següent mode: Mallorca: 492; Menorca: 198; i Eivissa: 90.

Les incidències es corresponen al cobrament de l'equipatge de mà; incidències en el transport d'equipatge, com a trencament, retard en el lliurament o pèrdua de maletes; retards de més de tres hores, overbooking i cancel·lacions de vols; el cobrament per l'emissió de la targeta d'embarcament; errors a l'hora de fer la reserva o la negativa de la companyia aèria a retornar els diners del bitllet que no ha pogut ser utilitzat pel consumidor.

El Govern dona consells per als consumidors

En els mercats en línia, la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum ha demanat anar amb compte i adoptar precaucions bàsiques per a comprar o contractar serveis evitant riscos de webs que suplanten les veritables, i que, o bé no enviaran el producte adquirit i es perdrà els diners pagats, o fins i tot, podran utilitzar les dades del consumidor i els de les targetes de crèdit amb les quals aquest ha pagat per a fer compres suplantant la seva identitat.

A més, ha recordat que en les compres en els mercats en línia, i en general en totes les compres a distància, el consumidor té dret a retornar el producte en el termini de 14 dies des que l'ha rebut a casa, sense necessitat de donar cap explicació a l'empresa. És el que es coneix com el dret de desistiment. És un dret que la llei concedeix a tots els consumidors que compren a distància o fora de l'establiment mercantil de l'empresa.

També tenen aquest dret els usuaris que contracten serveis a distància -a Internet, per telèfon, etcètera- encara que hi ha alguns serveis en els quals no es concedeix aquest dret, com la reserva de vols o hotels. En la contractació de serveis a distància, el termini per a exercir el dret de desistiment comença des que es contracten, per tant, cal anar amb compte i exercir el dret ràpid, per a evitar que es passi el termini.

Les reserves de vols també generen problemes als usuaris del transport aeri. Abans de reservar el primer vol que ofereix el cercador o comparador d'Internet, cal mirar si l'aerolínia triada cobrarà per l'equipatge de mà; si és així i el consumidor porta aquest equipatge, cal sumar el preu del bitllet i el de la maleta de mà per a poder comparar correctament el preu amb els dels vols de les altres companyies que no el cobren.

En sectors de serveis, com a telefonies i comercialitzadores d'energia, la Direcció General ha demanat anar amb compte amb les ofertes que ofereixen productes més barats, ja que a vegades no ho són, però en contractar per telèfon el consumidor no tindrà una prova de l'oferta i, a més de no haver-la-hi aplicat, és possible que li hagin canviat de companyia sense el seu coneixement ni consentiment.

En els mercats tradicionals, els consells comencen per comparar preus en diversos establiments: a l'ésser els preus lliures en una economia de mercat, el mateix producte poden tenir una gran diferència de preu d'un establiment a un altre.

Amb tot, la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum ha recordat al consumidor que pot trobar informació de com presentar una reclamació i de com fer una consulta a Consum en la web de CAIB. A més, ha conclòs que es poden reclamar els retards -de més de tres hores-, les cancel·lacions i l'overbooking de les aerolínies en la web de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), organisme públic dependent del Govern espanyol.