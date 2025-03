El Consell aprova una convocatòria de cooperació tècnica gratuïta per al desenvolupament d'obres municipals

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca ha aprovat una convocatòria nova de cooperacions tècniques per a l'any 2025, tant per a la redacció de projectes com per a la direcció tècnica d'obres de competència municipal.

L'objectiu d'aquesta convocatòria, oferta pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, és posar a la disposició de tots els municipis de Mallorca el Servei d'Assistència Tècnica del Departament, perquè redactin projectes i duguin la direcció tècnica d'obres sense cap cost per a les arques municipals. Poden beneficiar-se d'aquesta convocatòria tots els ajuntaments de Mallorca, així com l'entitat local menor de Palmanyola, i es valoraran les sol·licituds tenint en compte criteris diversos, com són: la població, la menor capacitat econòmica de l'Ajuntament o que sigui la primera vegada que sol·licita al Consell una cooperació tècnica. Cada entitat podrà sol·licitar una sola cooperació tècnica, ja sigui per a la redacció d'un projecte o per a la direcció d'una obra. A més, des del Departament recalquen que «les actuacions que se sol·licitin no estaran limitades per imports mínims o màxims». Segons ha explicat la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, la finalitat d'aquesta iniciativa és «continuar col·laborant amb els municipis en el desenvolupament de les infraestructures necessàries per millorar la qualitat de vida dels mallorquins i demostrar, una vegada més, la nostra aposta pel municipalisme». «Volem ajudar els ajuntaments en l'execució d'obres i projectes que siguin importants per al municipi, però que, moltes vegades, per la falta de mitjans o de personal no tenen possibilitat de desenvolupar-los», ha detallat Amate. Finalment, i com a novetat, es destaca que en aquesta convocatòria tots els projectes redactats seguiran un estil arquitectònic propi de la zona geogràfica on es vagin a executar, rescatant «tècniques tradicionals i materials propis, sempre que sigui tècnicament possible».