Docents, famílies i sindicats presenten un recurs contra el tancament de l'IES Politècnic

L'Assemblea de Centre de l'IES Politècnic, l'Amipa, la FAPA i els sindicats STEI Intersindical i SIAU han interposat un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Conselleria d'Educació i Universitats d'eliminar els estudis d'ESO i Batxillerat de l'IES Politècnic (Palma).

Així ho han anunciat aquest dijous en una roda de premsa els representants de l'Assemblea de Centre i de la resta d'entitats que presenten el recurs, amb l'objectiu de demanar mesures cautelars perquè no s'apliqui l'extinció dels grups de 1r d'ESO a partir del curs vinent.

Segons han criticat, Educació ha pres una decisió política i unilateral sense tenir en compte ni escoltar la comunitat educativa. La portaveu de l'Assemblea de Centre de l'IES Politècnic, Magdalena Vázquez, ha remarcat que no estan en contra del Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) sinó que aposten per la convivència amb l'IES.

En aquest sentit, ha assenyalat que hi ha un informe de viabilitat per a la coexistència del nou CIFP i de l'IES aprovat per àmplia majoria del claustre. Així, proposen la separació dels dos centres en dues unitats administratives independents que comparteixin les instal·lacions de l'edifici del carrer Menorca.

A parer seu, el tancament de l'IES provocarà l'eliminació de 300 places públiques, el desplaçament forçós de 40 docents i la desaparició d'un centre de secundària amb cinc CEIP adscrits a Palma.

Això provocarà, han assegurat, l'augment de ràtios als centres propers i denegarà a la ciutadania el dret a triar on volen curses els estudis. Segons la seva opinió, hi ha una relació directa entre l'extinció de l'IES Politècnic i l'interès de la Conselleria en «afavorir» l'ensenyament concertat.

En aquesta línia, Vázquez ha explicat que el desmantellament va començar el curs passat eliminant un grup de 1r d'ESO ignorant les xifres d'alumnes adscrits en primera opció i, a més, la Conselleria va impedir la matrícula de nous alumnes a Batxillerat encara que hi havia places vacants.

Des d'Amipa han lamentat que la Conselleria no hagi consultat la proposta amb les famílies i que quan aquestes han expressat els seus dubtes i dificultats se'ls hagi dit que era una decisió ja presa. A més a més, segons han criticat, no s'ha presentat un informe que justifiqui pedagògicament la decisió.

Es tracta, han remarcat, d'«una amenaça greu» per al benestar dels alumnes. En concret, el director de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca (FAPA), Miquel Àngel Guerrero, ha qüestionat la qualitat educativa que podrà oferir l'institut quan només quedin dues classes.

En la mateixa línia s'ha pronunciat Cati Joan de l'STEI Intersindical i Joan Crespí de SIAU, que han retret a la Conselleria «no escoltar» la comunitat educativa i, al conseller «no donar uns arguments justificats».