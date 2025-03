Les Illes Balears presidiran l’Euroregió Pirineus Mediterrània els propers dos anys

El Govern assumirà el pròxim mes d’abril la presidència l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) amb un pressupost d’1.209.108 euros per al finançament de projectes estratègics que contribueixin a assegurar el desenvolupament sostenible del seu territori, format per l’àmbit de les Illes Balears, Catalunya i la regió d’Occitània.

Els comptes han estat aprovats per unanimitat en el transcurs de l’assemblea general de l’EPM, a la qual hi ha assistit telemàticament la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Xesca Ramis. Aquesta reunió és la darrera abans de l’assemblea del 2 d'abril, en la qual la presidenta del Govern, Marga Prohens, assumirà la presidència de l'Euroregió durant els pròxims dos anys. Amb aquest traspàs de presidència, les Illes assumeixen un paper clau en la coordinació i execució dels projectes a desenvolupar.

En la reunió d'aquest dijous s’han abordat dues qüestions de gran interès, com són els pressupostos per a l’any 2025 i l’aprovació de la composició de la nova Assemblea Euroregional de la Joventut.

Pel que fa als pressuposts de 2025, la directora general ha aprovat que el Govern destini 145.000 €, dels quals 50.000 € provenen de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, al finançament de l’Euroregió. Catalunya i Occitània aportaran, cada una d’elles 385.000 €. A més, s’afegiran al pressupost 294.108 € provinents de fons de la UE, quasi un quart del pressupost total.

Durant l'assemblea també s'han aprovat els nous membres de l'Assemblea Euroregional de Joventut (AEJ). Cada territori que conforma l'Euroregió està representat per set membres, entre els quals es troben els becaris de l'Oficina de les Illes Balears a Brussel·les. L’AEJ és òrgan consultiu de l’Euroregió que té com a objectiu principal impulsar i desenvolupar les polítiques de joventut.

Ramis ha manifestat que durant la presidència de les Balears es presentaran quatre projectes europeus en matèries estratègiques com aigua, turisme, recerca i joventut, per a intentar aconseguir un major finançament de la UE. Cal recordar que, actualment, les Illes Balears participen en tres projectes europeus amb els seus socis de l’Euroregió: el CESAM, el Fashion Forward i el Local4flood, en marxa fins al 2026.

Projectes estratègics actuals amb participació balear

El projecte CESAM està centrat en l’economia circular i les solucions sostenibles agroalimentàries. Per part de Balears, hi participen la Fundació BIT i la pime Terracor. Cofinançat en un 70% per la UE, el pressupost del projecte és de 2,7 milions d’euros. El segon projecte és el Fashion Forward, que es basa en la transformació de la moda i les illes hi participen mitjançant la Fundació Deixalles. Cofinançat per la UE en un 75%, el seu pressupost és d’1,2 milions d’euros. El tercer projecte és el Local4flood, que pretén reduir els riscos associats a les riuades sobtades en petites conques i rius mitjançant la implementació d’un enfocament integrador. Cofinançat en un 80% per la UE, el pressupost del projecte és de 3 milions d’euros.