Can Gual acollirà el nou Centre de Salut de Bunyola

La batlessa de Bunyola, Marian Serralta, ha valorat molt positivament aquest avenç i ha destacat que el nou centre suposarà un pas endavant en la qualitat assistencial: «Fa anys que treballam perquè Bunyola tengui unes instal·lacions sanitàries modernes i accessibles. Amb aquest projecte, garantim un servei de proximitat i més adaptat a les necessitats actuals dels veïns i veïnes».

El futur centre de salut s’ubicarà a Can Gual, una zona que permetrà una millor accessibilitat i on es disposarà de l’espai necessari per a l’edifici i els serveis complementaris, com l’aparcament i els accessos adaptats..

El nou centre donarà cobertura a tota la població de Bunyola i comptarà amb consultes de medicina general i pediatria, servei d’infermeria per a seguiment de malalties cròniques, una àrea per a extraccions i analítiques, atenció a urgències bàsiques i espais destinats a activitats de promoció de la salut i educació sanitària, tot dissenyat per garantir una atenció propera i de qualitat.

Compromís amb la sanitat pública

La batlessa ha volgut remarcar que «aquest projecte demostra el compromís de l’Ajuntament de Bunyola i de la Conselleria de Salut per garantir el dret a una sanitat pública de qualitat, a prop de casa, i adaptada a les necessitats del municipi».

Per part del consistori, es continuarà fent feina perquè el nou centre sigui una realitat com més aviat millor i doni resposta a una reivindicació llargament esperada