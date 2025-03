Sumar Balears denuncia públicament els atacs i insults que les dones reben de manera sistemàtica a les xarxes socials per manifestar-se i defensar els seus drets el 8M. «Aquests atacs, molts fonamentats en el bodyshaming —la crítica i la ridiculització del cos d'una persona—, evidencien una vegada més l'entorn hostil a què s'enfronten les dones quan exigeixen igualtat en tots els àmbits», assenyalen.

Aurora Ribot, coordinadora autonòmica de Sumar Balears, subratlla que «no podem normalitzar que les dones es vegin sotmeses a aquest comportament, hi ha un assetjament constant que es pateix només per alçar la veu en defensa dels nostres drets».

Un clar exemple d'això són les desenes d'insults realitzats al vídeo de la vicepresidenta del Govern espanyol, Yolanda Díaz, publicat per Sumar Illes Balears, en què les dones participants a la manifestació del 8M han estat blanc de comentaris cruels i despectius. «Les crítiques a l'aspecte físic són només una mostra d'una forma de violència verbal que, lamentablement, cada vegada és més present a les xarxes socials», apunten des de Sumar.

«Utilitzar l'insult i el bodyshaming com a únic argument de debat ens hauria de fer reflexionar si aquesta és la societat que volem. Les feministes ho tenim clar, continuarem sortint al carrer a reivindicar un país més igualitari», remarquen.

Sumar Balears fa una crida a la societat per a no normalitzar aquest tipus de missatges que perpetuen la violència verbal i l'odi a les xarxes socials: «Les plataformes digitals brinden un anonimat que, lluny de ser un avantatge, es converteix en un refugi per a aquells que no gosarien llançar aquests atacs cara a cara».

«La lluita per la igualtat continua sent una prioritat, i aquests atacs només reforcen el compromís de continuar reivindicant l'espai que les dones mereixen en tots els àmbits de la societat», han conclòs.