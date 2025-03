La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicat aquest dissabte, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que es commemora aquest 8 de març, els passos fets cap a la igualtat i ha assenyalat que el Govern treballa perquè aquesta sigui «efectiva i real». Cal recordar que Prohens sustenta el seu govern amb els pactes amb el partit neofeixista Vox, negacionista del masclisme i de la violència de gènere.

En un missatge en la xarxa social ‘X' Prohens ha volgut sumar-se a la celebració d'un nou 8M «per a reivindicar tots els passos recorreguts per tantes dones lliures, valentes i pioneres». Si bé, ha afegit que, «conscients del camí que encara queda per a una igualtat efectiva i real entre dones i homes, i en la qual es treballa des del Govern».

«Enguany, a més, posem l'accent en les dones amb discapacitat, que sofreixen un doble repte per a la seva inclusió i al costat de les quals volem estar i estem», ha subratllat Prohens, recordant que l'Institut Balear de la Dona (IbDona) ha programat 17 activitats amb motiu del 8M, amb una especial visibilitat cap a les dones amb discapacitat, sota el lema, ‘Per una mirada inclusiva de la igualtat’, del qual s'ha fet ressò la presidenta.

En aquest sentit, Prohens ha expressat el seu «orgull» per «el treball fet en la consecució de nous drets per a les dones a les Illes amb la llei de Conciliació, amb el suport a les pimes per a l'impuls de plans d'igualtat, l'obertura dels centres de crisis per a víctimes de violència sexual i amb la renovació després de 15 anys del conveni entre el 112 i IbDona per la protecció de les dones víctimes de qualsevol mena de violència masclista».

Així mateix, ha manifestat sentir «orgull» per les dones, així com «del camí fet per tantes, de tants sostres de cristalltrencats i de tot el seu potencial i talent», ha conclòs la presidenta del Govern.