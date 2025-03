Tal com ha informat l’Ajuntament d’Inca aquest dijous, el Jutjat de Primera Instància número 2 d’Inca ha fallat a favor de la Fundació Teatre Principal, en el litigi que mantenia obert contra la UTE formada per les empreses Coexa i Dragados, adjudicatària inicial de les obres de reforma del Teatre Principal d’Inca.

La sentència estima la demanda presentada per la Fundació i condemna la UTE a indemnitzar la part actora pels danys i perjudicis ocasionats per l’incompliment del contracte d’obres. Així, les empreses hauran d’assumir els sobrecostos derivats de la nova licitació, després que la Fundació rescindís el contracte el 2015 a causa de la paralització dels treballs de reforma.

En concret, la sentència estableix que la UTE haurà de fer front als següents pagaments: per una banda, el sobrecost derivat de la nova licitació de les obres, calculat en funció de la diferència entre el cost previst inicialment i el cost final de les obres amb el nou adjudicatari; en segon lloc, les factures a proveïdors per serveis relacionats amb el projecte que ascendeixen a gairebé 50.000 euros (despeses derivades de la paralització de l’obra), i en tercer lloc, els honoraris de la Direcció Facultativa per un total de 14.678,05 €.

A més, la resolució declara conforme a dret la incautació de la garantia definitiva i complementària de 281.157,16 euros dipositada per la UTE, així com la retenció cautelar del pagament de les certificacions d’obra números 7 i 9, valorades en 169.438,9 euros, fins que es determini la compensació definitiva amb els danys i perjudicis ocasionats a la Fundació. L’import exacte de la indemnització final es determinarà en el moment de la liquidació definitiva del pressupost de les obres.

Aquesta resolució suposa un pas important en la defensa dels interessos públics i en la recuperació del Teatre Principal com a espai cultural de referència per a la ciutat d’Inca i la comarca del Raiguer.

«Valoram molt positivament aquesta decisió judicial, que confirma la legitimitat de la nostra actuació per garantir l’execució correcta d’un projecte clau per a la ciutat, com el Teatre Principal d’Inca», declara el batle d’Inca i president de la Fundació, Virgilio Moreno.