Com cada any, ARCA atorga tres Premis Protecció del Patrimoni a aquelles iniciatives particulars que s'hagin destacat per promoure el coneixement, la rehabilitació o el manteniment del patrimoni.

«No és fàcil triar-ne únicament tres entre la gran varietat de treballs fets a favor de la conservació de la nostra història, imatge o identitat. I també volem destacar que actuacions petites mereixen moltes vegades el nostre reconeixement pel compromís que demostren, la innovació i l'amor cap a conservar l'empremta de la història», han explicat des de l’associació en un comunicat emès aquest dijous sis de març. Premis ARCA Protecció del Patrimoni 2025 Pla Director de Santa Creu . Per l'esforç en donar a conèixer i conservar el Patrimoni de Santa Creu i la cripta de Sant Llorenç oberts a la visita, i el seguit d'iniciatives culturals realitzades com el Festival Internacional d'Orgue. Tot impulsat pel rector Nadal Bernat Salas que ha demostrat gran coneixement i sensibilitat.

Cooperativa Es Liceu per haver adaptat una antiga fàbrica de teixits transformant-la en un equipament educatiu que traspulla voluntat de conservació i recuperació patrimonial. Conserven l'amplitud dels espais, alguna maquinària, recuperen sostres, i han fet una rehabilitació i adaptació exemplars als usos actuals.

Els Seregalls. Petit olivar de Fornalutx que amb una iniciativa innovadora ha obert a la visita posant a l'abast de ha ciutadania gaudir i conèixer una petita explotació agrícola de la Serra de Tramuntana. És un exemple important per entendre que la Serra necessita conservar la seva autenticitat i és possible gestionar-la correctament. Aquests tres Premis sempre són triats entre iniciatives privades, ja que ARCA considera que tot i que l'Administració pugui dur endavant iniciatives lloables, és el seu deure. Menció Especial a una iniciativa de l'administració Des de fa uns anys, ARCA ha volgut destacar alguna iniciativa especial duta a terme per l'administració i ha creat la Menció Especial d'ARCA. Un reconeixement que enguany serà per la recuperació del Patrimoni espoliat gràcies a la Guàrdia Civil. Moltes d'elles provenien de jaciments dins la mar. El material arqueològic serà sotmés a estudi històric i catalogació i probablement passi a enriquir el fons del Museu de Mallorca. Sopar d'entrega de Premis L'entrega dels Premis ARCA Protecció del Patrimoni és farà durant un sopar que se celebrarà al restaurant Portixol el proper 12 de març. Un sopar obert a simpatitzants i persones associades a ARCA. Al sopar també s'enduran un premi negatiu tres accions que hagin implict destrucció o maltracte al Patrimoni. Els tristos guanyadors d'aquesta categoria (Premis ARCA Destrucció del Patrimoni) es coneixeran d'aquí uns dies.