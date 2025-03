Amb el lema 'Esmolem les eines. Plantem-los cara. Reorganitzem la lluita feminista', la Coordinadora Transfeminista de Mallorca ha convocat novament una manifestació aquest 8 de març, que sortirà a les 18 h a la plaça d’Espanya, continuarà pel carrer Sant Miquel, fins plaça Major, carrer Colom i finalitzarà a Cort.

Enguany l’organització denuncia que el feminisme està en el punt de mira de l'extrema dreta i alerta sobre l’increment dels atacs contra els drets de les dones, de les persones LGTBIQ+ i de les comunitats racialitzades, especialment la comunitat àrab i islàmica.

Segons Sara Barceló, portaveu de la Coordinadora, «l’extrema dreta creix arreu. A escala europea, ho hem vist recentment amb els preocupants resultats d’Alternativa per Alemanya a les darreres eleccions, així com amb figures com Meloni a Itàlia o Viktor Orbán a Hongria. Aquesta 'Internacional Reaccionària' pren encara més força amb un Trump i un Elon Musk desbocats a la Casa Blanca o amb Milei i la seva 'motoserra' a l'Argentina. A l’escala més local, tampoc podem oblidar com els feixistes de Vox han entrat al govern de la mà del PP i com, preocupantment, els seus discursos antifeministes i racistes estan calant entre els homes més joves».

Barceló ha afegit que «l'ofensiva patriarcal i racista avança, i no podem restar impassibles. Per això, enguany hem escollit aquest lema, que apel·la directament a la necessitat de plantar cara a l’extrema dreta i a reforçar l’organització feminista de base».

Per la seva banda, Saskia Vallori, també portaveu de la Coordinadora, ha assenyalat que «davant el creixement de l’extrema dreta veiem un intent clar de retornar als rols tradicionals de gènere per intensificar encara més la doble explotació de les dones, tant a casa com a la feina».

Des de la Coordinadora recorden que el feminisme ha estat un dels moviments socials amb més capacitat revolucionària de les darreres dècades. El qüestionament profund dels fonaments del sistema capitalista i patriarcal per part del feminisme ha situat aquest moviment en el centre de l’ofensiva ultraconservadora.

«Primer van anar contra les feministes, després contra les persones trans i el col·lectiu LGTBIQ+ en general, i ara veiem com s’intensifiquen els atacs contra la comunitat àrab i islàmica», ha destacat Barceló. «Aquesta estratègia no és nova: volen dividir-nos i desmobilitzar-nos, però no ho permetrem, perquè sabem que la nostra força radica en la unitat dins la nostra diversitat i en transformar les estructures des de baix», ha afegit.

A més, la Coordinadora alerta que els drets conquerits no són irreversibles i que només amb una lluita organitzada i un moviment fort i unit es podrà garantir que no hi hagi cap pas enrere: «L'Estat ens pot arrabassar en qualsevol moment els drets que ens havia concedit. Per això, no podem confiar en institucions que es mouen segons els interessos polítics i econòmics del moment». «La nostra força està en l’organització popular i en la mobilització als carrers», remarquen.

Amb aquesta crida, la Coordinadora Transfeminista de Mallorca anima tothom a sumar-se a la mobilització del 8M a Palma per a plantar cara a l’ofensiva patriarcal i reaccionària: «Ens volen callades i submises, però ens trobaran juntes i organitzades. No farem cap pas enrere en la lluita feminista».