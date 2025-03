L'STEI Intersindical ha registrat una instància a l'Ajuntament de Palma per a demanar que es reactivi el Consell de Dones que fa més d’un any que no es convoca i que servia als col·lectius per a participar en les polítiques d'igualtat i disseny de campanyes de l'Ajuntament de Palma.

«Des de sempre es consultava aquest òrgan, format per entitats i associacions feministes, per a proposar la temàtica, lema i activitats del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fins i tot es creava una comissió de treball específica», ha assenyalat el sindicat. Notícies relacionades El Consell de Dones de Palma es reactiva La campanya del 8M presentada aquest dimarts per la regidora d’Igualtat, Lourdes Roca, davant els mitjans de comunicació, sense haver convocat ni consultat prèviament el Consell de Dones «centra la seva temàtica en la maternitat, quan no totes les dones s’hi senten representades». Així, l'STEI creu molt important «que cap dona se senti exclosa i que existeixen moltes més lluites que ens representen a totes: la precarietat laboral, l'escletxa salarial, el sostre de vidre, el terra enganxós...».