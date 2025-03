L'Ajuntament de sa Pobla ha presentat el programa per al Dia Internacional de les Dones, amb activitats durant tot el mes de març, reafirmant el compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i amb la lluita pels drets de les dones i les nines.

«Sa Pobla sempre ha mostrat una gran sensibilitat i compromís en l'organització i participació en activitats entorn al 8M, i enguany no és una excepció», ha manifestat la regidora d’Igualtat, Xesca Mir, durant la presentació. «Totes les regidories s'impliquen i col·laboren per oferir un programa divers, dissenyat per arribar a totes les edats i gèneres. Aquest programa no només cerca generar debat i reflexió, sinó també fomentar la creativitat amb esperit crític i crear sinèrgies i espais segurs de diàleg i intercanvi», ha remarcat la regidora.

L'edició de 2025 dona rellevància a la importància de les dones al llarg de la història, moltes vegades invisibilitzades pel simple fet de ser dones. Per aquest motiu, donarem a conèixer figures femenines que han deixat empremta a sa Pobla, juntament amb altres dones de renom que han marcat un abans i un després en la nostra història. A més, les camisetes que es repartiran durant la Cursa per la Igualtat del 9 de març inclouran il·lustracions d'aquestes dones, realitzades per Margalida Serra Celià, estudiant de Belles Arts, com a homenatge al seu llegat. Es reconeixerà a:

Antonia Buades, pagesa, folklorista i cantadora (Sa Pobla 1911 - Palma 2007). Activista de la cultura popular i folklorista que potencià la investigació de cançons de feina pràcticament oblidades. Guanyadora de nombrosos concursos de cançons a Mallorca i la península.

Francesca Serra de Gaieta i Serra de Marina , benefactora social (Sa Pobla 1817-1902). Fundadora de l'escola de nines regentada per la congregació franciscana entre 1870 i 1879, dedicada a l'ensenyament de les nines i la cura dels malalts i dels pobres, finançada i protegida per ella. Avui dia, la coneixem com l'escola Sant Francesc d'Assís.

Activitats destacades

Algunes activitats s’han consolidat al llarg dels anys, com ara l’exposició col·lectiva F-art(es), la Cursa per la Igualtat o el Concurs de Gloses per la Igualtat.

També es duran a terme les taules rodones Feines lliures d’estereotips, dirigida a estudiants i organitzada conjuntament amb CCOO; Dona i lleure, organitzada per l’AEG Sa Marjal; i Dona i Esport, oberta a tot el públic.

A més, comptarem amb la participació de diferents associacions, entitats i particulars que col·laboren i enriqueixen la diversitat de les activitats programades: Wowfit Women, Gent com Tu, l’IES Can Peu Blanc, l’AFA Can Peu Blanc, l’AEG Sa Margal, el Fons Mallorquí, CCOO i el programa Genèrica del Consell de Mallorca.

Amb aquest programa, sa Pobla reafirma el seu compromís amb la igualtat i la visibilització de les dones que han contribuït a escriure la història.