Tal dia com avui, però de 1916 (fa 109 anys), es va constituir la Junta Directiva de la Sociedad Alfonso XIII Football Club, equip de futbol que acabaria donant lloc a l’actual RCD Mallorca.

Aquesta primera denominació, Alfonso XIII FBC, en arribar la Primera República espanyola passaria a ser Club Deportiu Mallorca i, posteriorment, Reial Club Deportiu Mallorca. Com a informació addicional, es pot dir que com que no va prosperar la creació de l’Associació de Clubs de les Illes Balears, l’Alfonso XIII FBC es va integrar en l'Associació de Clubs de la Federació Catalana de Futbol.

Tot i que l’acta fundacional es va redactar uns dies abans (el 27 de febrer del 1916), la data oficial del naixement del club esportiu més gros de les Illes Balears seria i és el 5 de març de 1916.