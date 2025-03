En el marc de les celebracions del Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament d’Andratx presenta un any més una àmplia i variada programació per a reivindicar la igualtat de gènere i destacar la importància del paper de les dones en la societat. Des de la regidoria de Serveis Socials i la regidoria d’Arxiu, s’ha dissenyat una agenda d’activitats pensada especialment per a les dones del municipi.

La programació inclou una sèrie d’activitats culturals com exposicions artístiques, concerts, xerrades i tallers, que tindran lloc a partir d’aquest dijous, 6 de març. Cal destacar la segona edició de l’exposició fotogràfica «Dones que fan poble» en la que hi participen 8 dones del municipi d’Andratx que han tingut un paper rellevant i reivindicatiu al llarg de la seva vida, tant professional com personal. Les activitats programades tenen com a objectiu potenciar la visibilitat de les dones i aportar un valor afegit a la seva contribució a la comunitat.

La regidora de Serveis Socials, Mady Juan, ha destacat que «des de l’Ajuntament d’Andratx es convida tota la ciutadania a participar dels actes programats per celebrar el Dia Internacional de la Dona i aportar un granet d’arena a lluita continua però aconseguir una societat més justa i igualitària per a tots».La batlessa d’Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha afegit que «treballar per assegurar la igualtat entre homes i dones és fonamental per construir una societat més justa i equitativa. Celebrem el Dia Internacional de la Dona per posar de manifest la necessitat de continuar lluitant per la igualtat de gènere i la defensa dels drets de les dones».