La revista 'People' ha entrevistat la duquessa de Sussex, Meghan Markle, sobre el llançament de la seva marca de lifestyle, As Ever, i la nova sèrie de Netflix 'With Love, Meghan', després de la polèmica sorgida pel plagi de l'escut de Porreres per a la seva marca.

La duquessa de Sussex, Meghan Markle, va anunciar fa unes setmanes el nou nom i logotip de la seva marca, As Ever. Una presentació que va fer que el municipi de Porreres ressonàs internacionalment ja que el logotip usat per Markle i l'escut de Porreres s'assemblen molt.

Ara, a l'entrevista, ha admès que es varen cometre «errors» quant a la imatge i el nom de la seva nova marca. «Agraesc a tots els que em van donar l'oportunitat de cometre errors i resoldre'ls, i també de perdonar-me a mi mateixa a través d'això», ha assenyalat Markle.

Cal recordar que la duquessa va ser acusada de plagiar l'escut de Porreres, que està format per una palmera flanquejada per dues aus i és pràcticament idèntic a la marca As Ever. No obstant això, la batlessa va descartar que el Consistori emprengui accions legals contra l'empresa de Markle, per com resulta de costós i complex per a un ajuntament petit com el de Porreres.

Però, sí que va fer arribar a la companyia de la duquessa de Sussex una carta traslladant-li la situació per a evitar duplicitats amb l'ús d'una imatge històrica i patrimonial com és l'escut del poble i la va convidar oficialment a visitar el poble: «Seria un honor per a nosaltres que pogués conèixer de primera mà el nostre patrimoni, la nostra gastronomia, del nostre producte local tal com la confitura d'albercoc i la calidesa de la nostra gent. Porreres és un poble acollidor, ple d'història i tradicions, i estam segurs que una visita li permetria descobrir la bellesa i autenticitat d'aquesta terra».