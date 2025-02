La duquessa de Sussex, Meghan Markle, ha presentat el nou nom i logotip de la seva marca de productes de material de cuina i jardí, As Ever. Una presentació que ha fet que el municipi de Porreres ressoni internacionalment, tal com ho explica Tot Pla. I és que el logotip usat per Markle i l'escut de Porreres s'assemblen molt.

L'Ajuntament de Porreres ha acusat la duquessa de plagiar l'escut del poble ja que el logotip de la nova marca de l'exactriu i esposa del príncep Harry, fill menor del rei Carles III d'Anglaterra, està format per una palmera flanquejada per dues aus i és pràcticament idèntic, encara que amb alguns canvis en colors i detalls, a l'escut del municipi mallorquí. «No estam enfadats, només faltaria, però no volem que hi hagi duplicitats amb una imatge històrica», ha indicat en declaracions a Europa Press la batlessa, Xisca Mora, que no ha amagat la seva sorpresa davant l'enrenou i la curiositat generats pel que ha qualificat com «una coincidència». La primer edil ha descartat que el Consistori emprengui accions legals contra l'empresa de Markle, per com resulta de costós i complex per a un ajuntament petit com el de Porreres. Tot i que sí que pretenen fer arribar a la companyia de la duquessa de Sussex una comunicació traslladant-li la situació per a evitar duplicitats amb l'ús d'una imatge històrica i patrimonial com és l'escut del poble. «Li explicarem d'on prové la història de l'escut, que fa molts anys que l'utilitzem, que és molt antic i què representa perquè, per favor, canviïn la imatge de marca», ha explicat. «O almenys que serveixi per a promocionar la nostra meravellosa confitura d'albercoc», fa broma la batlessa, «encantada» amb la publicitat que pugui suposar per al poble i la comarca, lamentant, això sí, que sovint la intel·ligència artificial «jugui males passades». El cas del possible plagi ha sortit a la llum arran que diversos canals de YouTube han fet vídeos al respecte denunciant el fet.