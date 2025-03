El senador d’Eivissa i Formentera demana que l’Estat assumeixi el dret a expropiar habitatges buits

El senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha plantejat aquest dimarts, 4 de març, que el Govern espanyol assumeixi de forma subsidiària el dret de tanteig i retracte (adquisició preferent), així com l’expropiació de l’ús dels habitatges de grans tenidors que han estat buits durant més de dos anys. Davant la total inacció del Govern de les Illes Balears a l’hora d’exercir les seves competències, Ferrer ha demanat a la Comissió de Comunitats Autònomes del Senat que l’Estat actuï. «No estam demanant recentralitzar competències, però cal ser contundents, valents i decisius per fer front al problema de l’habitatge», va afirmar el senador.

Ferrer va recordar que, segons les dades de l’INE, a Eivissa i Formentera hi ha uns 18.000 pisos buits. «Els que tenen els habitatges buits és perquè són grans tenidors o perquè no necessiten aquests ingressos», va dir. Així, va recordar que en l’anterior legislatura progressista, el Govern ja va comprar pisos exercint el dret de compra preferent, una mesura prevista a la Llei d’Habitatge de les Balears.

El senador ha remarcat el total fracàs de les polítiques d’habitatge del PP a les Balears. La seva proposta «estrella» de l’anomenat «lloguer segur» només ha aconseguit que els propietaris de 41 pisos a Eivissa demanin formar-ne part, i a més a més, sense cap topall de preu, sinó al cost que han decidit els llogaters. «La mateixa Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera denuncia que els propietaris demanen unes garanties i uns preus excessius. Fa unes setmanes imploraven que els propietaris reduïssin els preus perquè no podien tenir treballadors que venguessin a les Illes. Abans pagaven 1.200 euros pels habitatges per als seus treballadors i avui aquest preu augmenta a uns 2.600 euros mensuals. És inassumible i no se li posa fre», ha puntualitzat Juanjo Ferrer.

Ferrer va tornar a insistir en la necessitat de topar els preus de l’habitatge, una petició que a Eivissa han fet de forma unànime les entitats socials com Càritas, els sindicats, les patronals i tots els partits polítics, excepte PP i Vox.