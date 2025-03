«El Dia Internacional de la Dona, tradicionalment celebrat el dia 8 de març, és una dia en què es reconeixen els avanços de les dones al marge de fronteres nacionals, ètniques, lingüístiques, culturals, econòmiques o polítiques. El 8 de març és una jornada de reivindicació per a celebrar totes les fites aconseguides però és, també, un dia per a reflexionar sobre el llarg camí que ens queda per recórrer per ea rradicar definitivament qualsevol discriminació per raó de gènere i aconseguir la plena participació de les dones, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la societat», ha remarcat l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar en un comunicat.

A més, han remarcat que des de la institució «treballem de cap a cap d’any per aportar el nostre gra d’arena en la construcció d’una societat lliure d’estereotips, lliure de violència masclista, més conscient i més igualitària, i amb la mirada posada en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes». Així, durant tot l’any 2024 han dut a terme xerrades, conferències, i tallers protagonitzats per dones que estan a la primera línia de la investigació i la divulgació científiques com Rosa Isabel Rodríguez, Lucía Mestre, Sandra Sedano o Nazareth Castellanos entre d’altres, sense deixar de banda les nostres referents més properes a les quals reivindiquen amb el projecte 'Dones pioneres'.

Aquest 2025 continuen amb el seu compromís amb un programa divers per a commemorar el 8 de març. En aquest, volen destacar especialment la segona edició del projecte 'Dones pioneres' que enguany han titulat 'Dones pioneres. Dones investigadores'. A més, ofereixen un espai de reflexió i diàleg sobre el paper de les dones a la manufactura i l’artesania a Mallorca a través d’una taula rodona moderada per Lourdes Melis. També la salut, concretament la salut de la dona, té un protagonisme especial en aquesta programació amb dues conferències, una sobre nutrició i l’altra sobre menopausa i, com no pot ser d’una altra manera, també hi ha lloc especial per a les famílies, a través dels contacontes organitzats a cada una de les biblioteques del municipi i per la participació de l’alumnat de tot el municipi amb el projecte 'Rutes per la igualtat' organitzat pel CEIP Mestre Guillem Galmés, CEIP Sant Miquel i CEIP Punta de n’Amer.